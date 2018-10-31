「大潤發」太老舊 慘輸家樂福？網喊：新竹是例外

「大潤發」太老舊 慘輸家樂福？網喊：新竹是例外(本報資料照)

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中時電子報

台灣人最常去的賣場，大概都是家樂福、Costco、全聯、大潤發等這幾家，就有網友在PTT發文分析，除了美式賣場Costco採會員制以外，其他像是家樂福、全聯都在求新求變，前者除了經營賣場，還加入美食街，成為民眾吃晚餐的選項之一；後者則積極在南部設點，成為超市界的小七。反觀大潤發感覺對台灣市場沒有太多意願投資、分店數少討論度不如以往。對此，下面的網友可不這麼認為，覺得在新竹，大潤發可是海放家樂福呢！

留言的網友們分享，大潤發在新竹有3大優勢：設點新竹市內、方便停車價錢實惠、大潤發又新又大，完勝新竹唯一一家家樂福，「新竹真的反過來XD大潤發忠孝店及楠雅店都好停車，機車位也不少」、「新竹的大潤發生意超好，位置很方便！」、「每週去一次大潤發，生鮮真的很便宜，我幾乎不去傳統市場了」、「新竹兩家大潤發都很好逛也很好買」、「有2間大潤發、2間愛買，還要家樂福幹嘛？」

也有人覺得，是竹北的家樂福不給力，讓民眾寧願跑去市區的大潤發，也去進一點的賣場，「整個新竹縣市只有一家舊舊的家樂福，反而大潤發又新又大」、「新竹家樂福破得要命，嚴格來說根本沒有是在竹北，大潤發反而好多了」。

(中時電子報)

文章來源：PTT

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