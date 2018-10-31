美指控中國駭客竊取航空情報 國會要求制裁

美國司法部門公布10名中國駭客的名單，指控他們入侵美國航空公司的電腦系統，試圖竊取有關噴射引擎的知識產權。圖為通用公司製造的噴射引擎，將用於波音787噴射客機上。（圖／美聯社）

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中時電子報

美國近日再公佈一批進行間諜行為的中國駭客案，指控這批為數高達10人的駭客集團中有2名中國大陸情報官員，不斷地入侵美國航空公司，試圖竊取發動機設計等技術信息。美國司法部門並聲稱，來自中國大陸的駭客威脅「才剛開始」，這項消息讓8名美國參議員致信財政部長，要求制裁中國。

美媒《華爾街日報》報導說，美國聯邦檢察官公佈包括中國大陸情報官員在內的10名人員的指控，聲稱他們不斷入侵亞利桑那州等多地的美國航空公司網路系統。預計未來幾天內美國檢方還會再公布另一批與中國政府有關的涉案人士，他也是以駭客行為試圖侵入信息技術服務供應商，並進行間諜活動與竊取知識產權。美國司法部有關國家安全部門的負責人威脅稱，「這只是剛開始」。

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網路媒體Engadget指出，這些駭客使用網路釣魚程式、惡意軟體、域名劫持等方式，竊取訪客信息並滲透他們的電腦系統。其中部份駭客行為是透過劫持外商在中國的辦公室人員的訊息，而得以進入該公司網路系統。

報導說，美國國會有8名參議員致信財政部長努欽，敦促川普總統簽署行政命令，就「網路竊取美國知識產權」影響美企國際競爭力為由對中國進行制裁。

最近美國政府多次宣聲中國對美國與安全有關部門進行網路攻擊，媒體認為這次檢方的公告是呼應美國政府相關的指控。雖然川普和副總統彭斯多次指稱中國試圖透過網路干預美國大選，但始終未發現確實的證據。

路透曾經報導，為了對應來自中國的駭客活動，今年以來美國、英國、加拿大、澳大利亞、紐西蘭等國情報機構組成的「五隻眼」聯盟已經加強了情報蒐集的互動。

(中時電子報)

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文章來源：U.S. Charges Chinese Agents in Hacking Scheme, More Cases Expected

文章來源：US government accuses Chinese hackers of stealing jet engine IP

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