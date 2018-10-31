馬雲文采驚人！悼金庸「若無先生 不知是否會有阿里」

2018年10月31日 18:31 中時電子報 吳玫穎

金庸曾贈字給馬雲。(取自馬雲微博)

阿里巴巴創辦人馬雲。(本報系資料照)

武俠小說傳奇金庸昨日傳出病逝香港養和醫院，享壽94歲，令全球書迷震驚不已，感嘆「笑傲江湖成絕響，人間再無俠客行」。大陸最大電商集團「阿里巴巴」的創辦人馬雲也是金庸死忠書迷，其企業文化深受金庸武俠小說影響，他今(31日)更親自在微博PO出長文哀悼「俠者已逝」，直言：「若無先生，不知是否還會有阿里。」而馬雲驚人文采也令網友讚嘆不已。

馬雲與金庸相識20年，金庸曾以「神交已久，一見如故」贈馬雲，而阿里巴巴企業文化也深受金庸小說影響，馬雲還自稱是《笑傲江湖》中的人物風清揚，只因嚮往他無招勝有招境界。

馬雲早前PO文表示，「只因一個『俠』，結緣半生。先生其文也大，其人也真。我愛先生之文，愛它俠肝義膽，光明滌蕩；我愛先生之人，愛他儒雅敦厚，赤子之心。初見先生，我如話癆，一人絮叨三小時，先生只笑著聽，此情此景，如在眼前；此情此景，再難重現！若無先生，不知是否還會有阿里。」

馬雲說，雖然先生含笑，已然遠去，但金庸賜字「天行」予他，終身銘記，「正直，情義，擔當，灑脫……我們努力活出先生教會我們的模樣。惟願，家國情、俠客夢、浩然氣，融入阿裡血液，化為百年精神……變成先生留在這個世界的另一種遺產，走完102年。望先生，九泉之下首肯。 一人江湖，江湖一人。 俠者已逝，來者當追，江湖路遠，俠義長存！」

馬雲文中字字句句充滿對金庸感念之情，更有網友注意到他追求完美，連續刪除2次文章，直到自認文章完美，才終於PO出不再刪文，「馬總二刪微博，我三來點贊，只同為緬懷査先生，武之江湖，俠之大者，泰斗遠去，仙名永留」、「因為真的是對馬雲來說很重要的人，才會這麼認真謹慎的修改了幾次吧」、「好文采」。

馬雲悼金庸全文：

只因一個“俠”字，結緣半生。

先生其文也大，其人也真。我愛先生之文，愛它俠肝義膽，光明滌蕩；我愛先生之人，愛他儒雅敦厚，赤子之心。初見先生，我如話癆，一人絮叨三小時，先生只笑著聽，此情此景，如在眼前；此情此景，再難重現！

若無先生，不知是否還會有阿裡。

要有，也一定不會是今天這樣，幾萬人一起癡癡顛顛——創業，便要做別人做不得之事，俠之大者，為國為民；做人，便要至情至性笑傲江湖；朋友，便要肝膽相照至死不渝……

只因先生這樣寫這樣說，我們便這樣信了，便這樣做了。

一群有情有義之人一起做一件有意義之事，“讓天下沒有難做的生意”。一言既出，此後經年，去挑戰，去抗爭，渾身是傷，屢敗屢戰，忍別人不能忍之委屈，成別人不願成之事，唯不願忍江湖不平正氣不彰，少年心，英雄夢，惟願我們能如先生書中俠客，以肝膽豪情行走於這天地之間。

了卻俠骨柔情，快意江湖恩仇。

先生含笑，已然遠去。

先生賜字“天行”于我，學生終身銘記；“信不能棄”的告誡，一刻不敢忘；郭靖，黃蓉，行顛，逍遙子，奔雷手，蘇荃，語嫣……滿滿十五部書的花名，托先生之福，常在思過崖行走，在摩天崖爭辯，在光明頂見客……

正直，情義，擔當，灑脫……我們努力活出先生教會我們的模樣。

惟願，家國情、俠客夢、浩然氣，融入阿裡血液，化為百年精神……變成先生留在這個世界的另一種遺產，走完102年。

望先生，九泉之下首肯。

一人江湖，江湖一人。

俠者已逝，來者當追，江湖路遠，俠義長存！

(中時電子報)