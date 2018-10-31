北漂返鄉拚翻盤 選前之夜高鐵票搶光

2018年10月31日 18:25 中時電子報 陳儷方

高雄巿長選情空前緊繃，藍營候選人韓國瑜號召北漂青年返鄉投票引發共鳴，目前選舉前一天下班後的高鐵票已搶訂一空，高鐵為選舉開出58列加班車，班次更是總統大選的兩倍；因主持韓國瑜和北漂青人座談會一砲而紅的國民黨青年黨代表李明璇昨也驚爆，選前之夜的高鐵票已經很難買。

李明璇因亮麗外形，在座談會後引發網友高度關注，他在中天新聞台政論節目《大政治大爆卦》中說，回高雄的高鐵票很難買，經中時電子報實查結果，11月23日下午5點半後至9點，已無法訂到高鐵台北至左營的座位票。

高鐵車票提前28天開放訂票，11月24日是投票日，選前一天的高鐵票，上週六已開賣，10月31日下午5時以高鐵APP預查訂票，23日下午5時30分以後至晚上9時以前的車票，都已經賣光。

高鐵表示，因應這次九合一選舉及公投，11月23日星期五至11月26日星期一，總共加開了58班次的列車，並且維持「大學生優惠」及「早鳥票價」，南下加開24班次，北上加開34班次。

2016年總統大選時，高鐵才加開了32班次而已，這次九合一選舉綁公投，高鐵加開了58班次，比總統大選多了將近1倍，是否擔心這次北漂青年回鄉投票的人潮爆增而加開更多班次？高鐵解釋，高鐵的運量本來就逐漸成長，所以加開的班次也會跟著增加。加開58班次，也是歷年因應選舉加開班次最多的一次。

至於台鐵在選舉投票日前後，是否有加開班次計畫？台鐵表示，乘車日前14天才會開放訂票，現在還未到開放訂票日期，對於是否加開班次，台鐵目前沒有回應。

(中時電子報)