政府與民間協力打造新智慧生活 共同推動5G產業發展

2018年10月31日 19:03 中時 張理國

行政院長賴清德今天出席「5G應用與產業創新策略會議閉幕式」，聽取行政院科技會報辦公室、通傳會、國發會、科技部及經濟部總結報告後表示，5G世代即將來臨，為我國經濟帶來新契機，期盼政府與民間協力，中央與地方政府共同合作，眾志成城，台灣推動5G發展一定會成功。

賴揆也感謝吳政忠政委帶領科技會報辦公室舉辦此次會議，及產、官、學界450名代表集思廣益，參與3天5項議題的討論，對於後續台灣推動5G產業的應用，具極大助益。

賴揆強調，政府非常重視5G的應用產業，希望業界運用經驗、技術、智慧及創新，持續加碼投資台灣。只有中央、地方政府與民間共同合作，才能打造台灣成為適宜5G應用的最好環境，實現產業創新，驅動區域經濟發展，打造新的智慧生活。

賴揆指出，政府除將落實頻譜整備、完善法令建置、人才培育、建置實驗場域及校園實驗網路，並修正「產業創新條例」等法令，也會積極推動獎勵新創的環境。

賴揆表示，台灣過去在PC時代表現良好，因應工業4.0及5G世代來臨，台灣推動5G發展，只許成功、不能失敗。根據最近「世界經濟論壇」(World Economic Forum，WEF)針對台灣經濟競爭力評比，我國在全球排名第13位、亞太地區排名第4。其中在「創新能力」方面，台灣排名全球第4；「總體經濟穩定度」方面，名列全球第1，顯見過去各界的努力，已打下深厚基礎。

(中時 )