埔里2鎮代1議員候選人同日舉行競總成立

▲彭志杰競選總部成立以茶會方式進行，整天進出的支持民眾絡繹不絕。（楊樹煌攝）

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▲何惠娟競總成立以別開生面的音樂會方式進行。（楊樹煌攝）

埔里鎮民代表2候選人彭志杰、曾秀月及縣議員候選人何惠娟31日同時舉行競選總部成立大會，彭志杰以茶會方式，整日人潮絡繹不絕，何惠娟以音樂會，和民眾共享音樂演奏；曾秀月則採傳統茶飲點心，和前來相挺民眾互動。

鎮民代表第2選區的彭志杰，因選區在成功、桃米、籃城、薰、大城、清新及同聲等里，競選總部選在南興街，雖場地不大，但前來參與的熱情民眾，卻是從上午9時起至晚間，整日人潮都絡繹不絕；立委馬文君、鎮長周義雄、副議長潘一全、前縣議員戴世詮、縣農會理事長胡嘉宸、原民局長張子孝及轄內各里長、社區民眾都熱烈到場，顯得熱鬧萬分。

縣議員候選人何惠娟的競選總部成立，採別開生面的音樂會方式，由薩克斯風高手的兒子陳柏光，邀二胡全國冠軍的王士榛及電子琴、小提琴手舉行音樂演奏會，場中並逐一為觀眾遞上咖啡、紅酒或雞尾酒，享受輕鬆浪漫的音樂會；會中縣議員廖志城、縣農會理事長胡嘉宸、行政院中辦副執行長湯火聖等到場為其加油打氣，最後則以實現幸福袋，送給每人1粒粽子，意味傳遞幸福中圓滿落幕。

另位鎮民代表候選人曾秀月在下午以傳統茶飲點心的方式舉行競選總部成立，儀式簡單隆重，並也吸引不少熱情支持者前往捧場，並高乎凍蒜，讓場面顯得極為熱絡。

(中時 )

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