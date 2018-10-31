暖呼呼！全家關東煮 南北名店新品登場

全家關東煮極品本舖，新品即將上市。圖／業者提供

友善列印
工商
關東煮名店角屋，店內招牌商品手工阿給。圖／業者提供
全家與關東煮名店大手燒，聯名開發的手工燒烤雞肉串。圖／業者提供
全家與關東煮名店大手燒，聯名開發的手工雞肉丁唐揚。圖／業者提供

本周氣溫明顯下滑，全家便利商店搶攻溫暖商機，宣布關東煮名店新品即將暖呼呼上市，包括與南部網評名店「大手燒」獨家聯名開發的「手工燒烤雞肉串」及「手工雞肉丁唐揚」，並引進北部關東煮名店「角屋」招牌商品「手工阿給」，讓民眾在全家就可品嚐南、北關東煮名店的特色商品。

據全家觀察，氣溫低於20度，關東煮銷量就會明顯上升，去年全家關東煮極品本舖湯頭與品項全面升級後，明顯帶動關東煮業績銷售翻倍成長，今年秋冬再度乘勝追擊。

全家指出，此次與大手燒聯名開發的手工燒烤雞肉串、手工雞肉丁唐揚，皆選用上等雞腿肉為食材，其中，手工燒烤雞肉串加入雞軟骨，炸後再烤，賣相吸睛且口感層次豐富；手工雞肉丁唐揚則是將整塊雞肉丁包覆其中，炸後仍保持口感鮮嫩多汁，再浸入全家關東煮湯頭，美味加倍，以上兩款售價皆為20元(11/7上市)。

至於角屋店內招牌商品手工阿給，則是嚴選日本豆皮，內餡使用豬肉漿與香菇、冬粉調和，吸附關東煮湯汁後風味絕佳，一口咬下飽嘴暖胃，售價25元(11/7)上市。為慶祝關東煮極品本舖周年，11/7～12/4同步推出全品項任選4入88折活動。

在熱飲方面，全家表示，溫罐機已開機備戰，奶茶、可可、米漿等商品陸續上架，並引進超商獨家規格、馬來西亞第一品牌的「舊街場」白咖啡，強調將3種咖啡豆與奶香完美融合，每盒5入，售價129元，即日起至11月20日嚐鮮價只要99元。

除了關東煮跟熱飲，全家表示，要讓消費者吃好也穿暖，即日起推出「無重力發熱衣」會員超殺5日優惠，原價439元，11月4日前會員可享買一送一！

(工商 )

北漂返鄉拚翻盤 選前之夜高鐵票… 快搶！8位頂級當代藝術大師作品 …

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。