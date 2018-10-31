暖呼呼！全家關東煮 南北名店新品登場

2018年10月31日 18:30 工商 劉馥瑜

關東煮名店角屋，店內招牌商品手工阿給。圖／業者提供

全家與關東煮名店大手燒，聯名開發的手工燒烤雞肉串。圖／業者提供

全家與關東煮名店大手燒，聯名開發的手工雞肉丁唐揚。圖／業者提供

本周氣溫明顯下滑，全家便利商店搶攻溫暖商機，宣布關東煮名店新品即將暖呼呼上市，包括與南部網評名店「大手燒」獨家聯名開發的「手工燒烤雞肉串」及「手工雞肉丁唐揚」，並引進北部關東煮名店「角屋」招牌商品「手工阿給」，讓民眾在全家就可品嚐南、北關東煮名店的特色商品。

據全家觀察，氣溫低於20度，關東煮銷量就會明顯上升，去年全家關東煮極品本舖湯頭與品項全面升級後，明顯帶動關東煮業績銷售翻倍成長，今年秋冬再度乘勝追擊。

全家指出，此次與大手燒聯名開發的手工燒烤雞肉串、手工雞肉丁唐揚，皆選用上等雞腿肉為食材，其中，手工燒烤雞肉串加入雞軟骨，炸後再烤，賣相吸睛且口感層次豐富；手工雞肉丁唐揚則是將整塊雞肉丁包覆其中，炸後仍保持口感鮮嫩多汁，再浸入全家關東煮湯頭，美味加倍，以上兩款售價皆為20元(11/7上市)。

至於角屋店內招牌商品手工阿給，則是嚴選日本豆皮，內餡使用豬肉漿與香菇、冬粉調和，吸附關東煮湯汁後風味絕佳，一口咬下飽嘴暖胃，售價25元(11/7)上市。為慶祝關東煮極品本舖周年，11/7～12/4同步推出全品項任選4入88折活動。

在熱飲方面，全家表示，溫罐機已開機備戰，奶茶、可可、米漿等商品陸續上架，並引進超商獨家規格、馬來西亞第一品牌的「舊街場」白咖啡，強調將3種咖啡豆與奶香完美融合，每盒5入，售價129元，即日起至11月20日嚐鮮價只要99元。

除了關東煮跟熱飲，全家表示，要讓消費者吃好也穿暖，即日起推出「無重力發熱衣」會員超殺5日優惠，原價439元，11月4日前會員可享買一送一！

(工商 )