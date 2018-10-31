快搶！8位頂級當代藝術大師作品 公開零元拍賣

2018年10月31日 18:27 中時電子報 綜合報導

這是真的！8位馳名國際的藝術大師作品你也能擁有。2018年11月4日下午1點30分於台北收藏交易中心進行「頂級大師小作品零元拍賣」，當日全程拍賣約56件現當代及水墨藝術家作品，現場及線上交易系統同步進行。

藝術大師的作品往往只能在博物館遠觀，沒想到這次竟然能夠帶回家每天欣賞！這次的珍貴作品以零元起標公開競投，即日起同步於台北收藏交易中心免費展出，只要在辦公時間隨時到現場皆能參觀大師傑作。大師作品分別是朱銘的彩墨畫「三姑六婆」、「龍門陣三姑六婆」；鄭善禧的版畫及字畫、趙無極的版畫、丁雄泉的版畫、廖繼春的油彩風景畫、常玉的水墨畫、周春芽的色鉛筆和原子筆桃花手稿、黃君璧的水墨字畫。

(中時電子報)

藝術大師為朱銘、作品為彩墨「龍門陣三姑六婆」、尺寸：28*36 cm

藝術大師為朱銘、作品為彩墨「三姑六婆」、尺寸：36*26cm

藝術大師為朱銘、作品為彩墨「三姑六婆」、尺寸：48*38cm

藝術大師鄭善禧的版畫、年份：2010年、尺寸：20*110cm

藝術大師鄭善禧的字畫、尺寸：34*34cm

藝術大師鄭善禧的字畫、尺寸：34*34cm

藝術大師趙無極的版畫、尺寸：66*42cm

藝術大師丁雄泉的版畫、尺寸：66*42cm

藝術大師廖繼春的油彩風景畫、尺寸：72*60m

藝術大師廖繼春的油彩風景畫、尺寸：72*60m