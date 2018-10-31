中職》竟忘了首勝紀念球！ 陳韻文賽後默默拿給施子謙

2018年10月31日 18:30 中時電子報 鍾亞芳 /台南報導 /台南報導

統一獅投手施子謙昨（30日）助隊以10比4擊敗Lamigo桃猿，獅隊不但將台灣大賽系列戰扳成2比2平手，施子謙也拿到季後賽首勝，不過他今天笑說，昨天完全忘了首勝紀念球，「韻文拿給我的時候，我還嚇到。」

施子謙今年例行賽繳出11勝5敗、自責分率3.86的亮眼成績，不過進入季後賽他的表現卻與例行賽大不同，30日賽前季後賽累積2局投球失4分責失分，防禦率爆表。

不過30日施子謙在台灣大賽G3中繼登板，3局只被擊出2支安打，投出2次四壞保送與2次三振，沒有失分，收下季後賽首勝。

但賽後施子謙卻完全忘了紀念球，直到陳韻文拿給他時，他才意識到這顆球的意義，施子謙笑說：「明明就是1顆非常有紀念價值的球，我怎麼會忘記？後來是韻文拿了1顆球給我，對我說：『辛苦了！』我才想到，啊！有這件事情！」

施子謙露出困惑笑容說：「明明就是很有意義的一顆球，卻被我搞得很平淡！」他透露，知道自己勝投，但完全沒想過季後賽首勝球這件事，「不知道欸！例行賽可能還會在意，勝投要把球留下來，但季後賽就完全沒想到。」

連2年參與季後賽，施子謙總算拿下生涯季後賽首勝，除了心理更加踏實外，對他而言，更重要的仍是自己要持續幫助球隊在台灣大賽爭取好成績，「季後賽首勝當然很有意義，不過最重要的還是要對球隊有貢獻。」他說。

(中時電子報)