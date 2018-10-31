氣溫驟降！寢飾買氣增溫

2018年10月31日 18:43 中時 吳娮翎

東妮寢飾極暖防蹣抗菌100％羊毛冬被原價9360元，特價3280元。（東妮寢飾提供）

La mode 1.2.3木頭人自動開合傘。（La mode提供）

義大利原裝進口Gonzaga蕾絲加大平單組，12萬8000元。（日比家族提供）

義大利原裝進口Patmos刺繡加大平單組，5萬8800元。（日比家族提供）

周慶開打，加上氣溫驟降，寢飾買氣增，業者表示，往年有時11月天氣還很熱，冬被銷量衝不起來，受惠折扣優惠與氣溫，銷量回溫。

頂級床寢Tonia Nicole東妮寢飾、Charisma、La mode祭出周慶優惠，包括床組特惠、現金折抵、滿額贈 ，隨著氣溫驟降，100%極暖防蹣抗菌100%羊毛冬被，從2.8kg加量到3.2kg，加量不加價保暖升級。

Tonia Nicole東妮寢飾及Charisma單筆消費滿1萬元現抵1000元，La mode寢飾單筆消費滿5000元現抵500元；消費滿額除現金折抵，還有滿額贈禮物，品牌公關表示， 今年業績跟去年同期較有成長，周慶開打至今旗下品牌成長超過10%。

日比家族針對旗下寢飾祭出優惠，包括周慶期間購買品牌頂級系列床組，可享6折優惠加購德國真絲波蘭白鵝絨冬被，原價23萬8000起，公關表示，氣溫驟降，今年毯類、冬被銷量都比以往跑的快，尤其中南部銷量更明顯成長。

(中時 )