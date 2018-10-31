氣溫驟降！寢飾買氣增溫

Tonia Nicole東妮寢飾100％天絲印花床組銀杏大道，任選兩套1萬1000元。（東妮寢飾提供）

友善列印
中時
東妮寢飾極暖防蹣抗菌100％羊毛冬被原價9360元，特價3280元。（東妮寢飾提供）
La mode 1.2.3木頭人自動開合傘。（La mode提供）
義大利原裝進口Gonzaga蕾絲加大平單組，12萬8000元。（日比家族提供）
義大利原裝進口Patmos刺繡加大平單組，5萬8800元。（日比家族提供）

周慶開打，加上氣溫驟降，寢飾買氣增，業者表示，往年有時11月天氣還很熱，冬被銷量衝不起來，受惠折扣優惠與氣溫，銷量回溫。

頂級床寢Tonia Nicole東妮寢飾、Charisma、La mode祭出周慶優惠，包括床組特惠、現金折抵、滿額贈 ，隨著氣溫驟降，100%極暖防蹣抗菌100%羊毛冬被，從2.8kg加量到3.2kg，加量不加價保暖升級。

Tonia Nicole東妮寢飾及Charisma單筆消費滿1萬元現抵1000元，La mode寢飾單筆消費滿5000元現抵500元；消費滿額除現金折抵，還有滿額贈禮物，品牌公關表示， 今年業績跟去年同期較有成長，周慶開打至今旗下品牌成長超過10%。

日比家族針對旗下寢飾祭出優惠，包括周慶期間購買品牌頂級系列床組，可享6折優惠加購德國真絲波蘭白鵝絨冬被，原價23萬8000起，公關表示，氣溫驟降，今年毯類、冬被銷量都比以往跑的快，尤其中南部銷量更明顯成長。

(中時 )

快搶！8位頂級當代藝術大師作品 … 爺奶玩泥巴起厝 捏出記憶中家的…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。