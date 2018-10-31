爺奶玩泥巴起厝 捏出記憶中家的樣貌

2018年10月31日 18:31 中時 王文吉

黏土老師指導長輩感受輕黏土觸感，及漸漸塑形的過程。（大雅區公所提供）

橫山社區長輩使用黏土捏出家的樣貌。（大雅區公所提供）

台中市長林佳龍夫人廖婉如31日前往大雅區橫山社區關懷據點參與「老人懷舊捏土-大家歡喜來起厝」活動，與120多位長輩們以黏土捏出家的樣貌，有阿公完成作品後開心說「這作品要好好收藏，準備假日跟孫子炫耀。」大雅區公所區長林華彬、社會課課長賴淑婷及橫山里長張聖河也到場與長輩互動致意。

廖婉如表示，黏土可以捏、塑、 拍打、甩擊，對長輩而言具親和性，除了可以訓練手部的抓握能力與肌力外，還可以搭配一些工具創作，訓練手指精細的動作，並藉著自由創作的過程，激發腦部創意與想像力。

廖婉如說明，台灣進入高齡化社會，3年多來市府積極推動「托老一條龍」政策，其中「社區照顧關懷據點」提供每週至少1天、1天2至3小時服務，包含餐飲、關懷訪視、電話問安、諮詢資源轉介及健康促進活動等多元活動。

廖婉如代替林佳龍解釋，自去年起調整65歲以上老人健保免費政策，並非刪減老人福利，而是將現金福利轉化為實際的福利政策，包括長青學苑班倍增、補助老人裝假牙、擴大老人共餐、敬老愛心卡升級及擴大長照2.0服務等，提供長輩更多元的學習及活動。

廖婉如還說，為鼓勵長輩多走出戶外，台中市敬老愛心卡服務再擴充，除了搭公車、國道客運、折抵看診費用外，還可搭計程車，由台灣大車隊提供服務，持卡長輩外出前請撥打服務電話「55688」預約叫車，不論是逛街購物、看診、旅遊、訪友等，都超方便。

大雅區長林華彬表示，台中世界花博將於11月3日開幕，市府針對市民推出花博卡，可享1日免費參觀，且第2次後每次入園享半價優惠。另外，至提供電子票證服務的公有停車場刷花博卡，可享停車費半價優惠。

林華彬說，針對花博卡持卡者，有3000多家商店提供折扣，尚未申辦的民眾，可攜帶身分證件到區公所臨櫃申請，現辦現領十分方便。

(中時 )