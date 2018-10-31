學者提台鐵公司化 交部次長：兩年後終究走向公司化

2018年10月31日 18:42 中時 王思慧

今日中華民國運輸學會召開記者會，建議政府應盡快台鐵公司化，並提高相對合理票價。交通部次長王國材表示，現階段會先全力改革，調整好體質，不過「兩年後終究會走向公司化，讓台鐵體質更永續經營」。對員工來講，也可以有兩套制度，一個是維持公務員資格，一個是新進人員，強調公司化後比較能獲利，中華郵政、港務公司等都是很好的例子。

王國材表示，交通部所屬國營事業，像是中華郵政、港務公司等，都已完成公司化，現在也都有獲利，在執行事務上比較有效率；他更舉例原高雄市府公車處，轉型公司化後改為港都客運，現在都有賺錢，員工也賺更多。

不過交通部長吳宏謀之前提出兩年內不會推台鐵公司化，王國材說，台鐵終究要公司化，不過現階段要先用一兩年體質改善，在改善過程中要有共識，這一點很重要。他坦言，「兩年後公司化是途徑之一，整個台鐵被行政束縛太久了」，目標要在兩年內改革台鐵。

日前有台鐵工會抗議公司化，王國材表示，這段期間大家擔心的事都可以談，再來組織改造也很重要，台鐵才能更強壯、久遠。不過實際的時間表，還要再視改革進度決定。

至於票價是否調漲，王國材說，現階段要先把車輛改造、服務品質做好，到時候再來討論要不要漲票價。同時，他也尊重準台鐵局長張政源的未來規劃。

(中時 )