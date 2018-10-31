學者提台鐵公司化 交部次長：兩年後終究走向公司化

運輸學會今提台鐵公司化，交通部次長王國材表示，兩年後台鐵終究走向公司化。（王思慧攝影）

友善列印
中時

今日中華民國運輸學會召開記者會，建議政府應盡快台鐵公司化，並提高相對合理票價。交通部次長王國材表示，現階段會先全力改革，調整好體質，不過「兩年後終究會走向公司化，讓台鐵體質更永續經營」。對員工來講，也可以有兩套制度，一個是維持公務員資格，一個是新進人員，強調公司化後比較能獲利，中華郵政、港務公司等都是很好的例子。

王國材表示，交通部所屬國營事業，像是中華郵政、港務公司等，都已完成公司化，現在也都有獲利，在執行事務上比較有效率；他更舉例原高雄市府公車處，轉型公司化後改為港都客運，現在都有賺錢，員工也賺更多。

不過交通部長吳宏謀之前提出兩年內不會推台鐵公司化，王國材說，台鐵終究要公司化，不過現階段要先用一兩年體質改善，在改善過程中要有共識，這一點很重要。他坦言，「兩年後公司化是途徑之一，整個台鐵被行政束縛太久了」，目標要在兩年內改革台鐵。

日前有台鐵工會抗議公司化，王國材表示，這段期間大家擔心的事都可以談，再來組織改造也很重要，台鐵才能更強壯、久遠。不過實際的時間表，還要再視改革進度決定。

至於票價是否調漲，王國材說，現階段要先把車輛改造、服務品質做好，到時候再來討論要不要漲票價。同時，他也尊重準台鐵局長張政源的未來規劃。

(中時 )

爺奶玩泥巴起厝 捏出記憶中家的… 里山動物卡哇伊　趕緊一起照過來

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。