李艷秋睽違22年重回華視 當年最佳魁儡閃退主播台

李艷秋與李濤一起出席華視台慶活動。（圖片提供：華視）

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李濤、李艷秋夫妻今（31日）重回老東家華視，參加華視47週年台慶活動，李濤曾在華視待過8年，感嘆歲月不饒人，華視是他第一個工作，1984年曾被派去採訪美麗島新聞，但回來後卻被扔垃圾桶，讓他氣到跑去找當時總經理吳寶華說要離開華視，吳寶華回應：「你是重點培養記者，我一百個都不能答應！」但李濤卻以「我在這裡不能成長」為由，最後吳寶華才答應讓他離開，沒想到離開一年多，吳寶華又問他可不可以開節目。

李濤透露，吳寶華總經理的用人唯才、沒有約束，1987年他回鍋主持《華視新聞廣場》，當時吳寶華就跟他說，「這是我虧欠你的」，為了成全他的想法，還跟他說「能扛多久就會扛多久」，對新聞從業人員來說是可貴的價值，也因此讓李濤非常感動。

李艷秋22歲大學畢業半年後便進華視當主播，當年她才跑一年新聞就坐上播報台，她表示，在那個年代的女生來說，是不可能有的機會，也因此對她影響非常大。後來她主持《每日一字》，也是在吳寶華當總經理的時期，當時因為太多年輕人念錯字，所以每天講一個字的起源與讀法，讓她印象深刻。

在華視當主播16年，李艷秋表示，當時華視新聞是老三台的第三名，電視台為了培訓人才，還祭出一百萬元提供她到美國參加研習會，去了3個月回來一百萬元也沒用完，卻讓她眼界大開。

李艷秋說，當時華視是停滯狀況，又受限於黨派控制，整個氛圍非常複雜與敏感，「在那環境之下工作，也只能一直累積！」由於當時金鐘獎有線電視不能參賽，只能三台電視台參賽，每次都是三家輪流上台領獎，等了2、3年才拿下新聞節目主持人獎，當然是不吐不快不快，一上台就說領的是「最佳魁儡獎」，當天李濤還開車載兒子要去接李艷秋，一聽到「最佳魁儡獎」，讓李濤嚇到車子差點撞到紅綠燈。

李艷秋透露，因為這件事離開華視，總經理還送了一個牌子給她，謝謝她的功勞，自今22年的時間再也沒有踏進過華視，一直到昨天才受邀回到華視參加台慶活動。

(中時 )

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