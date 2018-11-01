噗嚨貢當妹妹 王安邦人狗情深

2018年11月01日 07:10 中時 甘嘉雯

勞動局長王安邦所養的噗嚨貢（右）非常可愛。（甘嘉雯翻攝）

勞動局長王安邦所養的噗嚨貢非常可愛。（甘嘉雯翻攝）

勞動局長王安邦出去玩時，也會帶著噗嚨貢一起出門。（甘嘉雯翻攝）

勞動局長王安邦（左）所養的噗嚨貢（右），非常受小朋友歡迎。（甘嘉雯翻攝）

桃園市勞動局長王安邦從小養狗也愛狗，他說狗狗就像是他的家人，目前陪伴他的是一隻叫「噗嚨貢」的馬爾濟斯犬，他把噗嚨貢當作妹妹，還會帶牠出去玩，而最近家裡倉庫跑來一隻流浪貓，他笑說，噗嚨貢與貓不是相見歡，而是被貓巴頭，若是貓再回來就收編，還幫牠取名「釘孤支」。

王安邦說，原本家裡也有狗狗，但妹妹結婚把狗狗帶走，他透過朋友找狗，因緣際會下收養了噗嚨貢，另一隻陪伴媽媽，「還是記得大約是4年前的除夕還是小年夜」，一轉眼，噗嚨貢已經4歲了。

「我曾一度懷疑噗嚨貢發展遲緩，因為他不理我」，王安邦說，小時候的牠有鬥雞眼，漸漸的可以出去散步，直到3歲多就比較懂事了，「回家會開心迎接我，但我晚回家會故意亂大小便」。

一次噗嚨貢又在家裡亂大小便，處以「關禁閉」，王安邦在門縫偷看牠在做啥？沒想到被噗嚨貢發現了，竟然開心的「在便便上跳舞」，王安邦說他真的暈倒，牠全身都沾滿大便，「曉以大義」後也不會生氣，「少一根筋吧」。

有空的時候，王安邦會帶著噗嚨貢四處遊玩，也留下不少「兄妹」合影，像是一起玩水，爬山等等，甚至晚上還抱著睡覺，感情非常好。

為什麼叫噗嚨貢？王安邦說，希望狗狗的名字跟大家的名字不一樣，他上一隻狗狗叫浩呆，其實也很可愛。

最近，家裡倉庫來了一隻流浪貓，不怕生，還會在他腳邊磨蹭，看似身體受傷，一天鼓起勇氣帶牠去獸醫那邊檢查，原來是皮膚病，王安邦說，先幫牠治療，若牠願意留下來就收編，而噗嚨貢接近貓時，竟被「呆」了一下，事後噗嚨貢再看見貓仍若無其事，只能說「沒心機」。

王安邦說，他要把貓取名釘孤支，牠愛來就來，不會勉強牠的。

(中時 )