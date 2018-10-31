漁民抗爭淪政治操作？ 自救會批「政府在怕什麼」

2018年10月31日 18:53 中時 游昇俯

集結蘇澳、琉球、東港等地漁民11月6日將北上農委會抗爭，號稱是漁業史上最大規模集結，預計動員2800多位漁民，約七十幾輛遊覽車。針對漁業署10月31日指稱抗爭是「政治性操作」，琉球區漁會總幹事蔡寶興怒批，漁業署應該要回應漁民的訴求，扯什麼「政治性操作」！一點誠意都沒有，既然如此就到台北再來談。

蔡寶興指出，馬政府時代，沖之鳥海域只要不進入日本12海浬都能作業，2016年東聖吉16號漁船被日方扣留，政府還出面譴責日本，代漁民墊付罰款，但蔡政府一上台，態度就變軟弱，要漁民出事自己負責，「漁場等於是丟了」，現在政府根本不敢提護漁，只會講空話。

過去包括八重山、太平島海域都能進入捕魚，現在政府連提都不提，只要漁民不要與他國衝突。蔡寶興說，漁場變小、漁獲變少，蔡政府又不願跟大陸交流，漁獲只能銷往日本市場，價格掐在日本手裡，「三個漁販就能決定漁民的生死」，漁民只能任人宰割。

他並指出，漁船出海難免沾染髒東西，但因船身船名、編號不清楚，一次開罰就是60萬元起跳，其實漁船出海，政府監控都知道這條船叫什麼名字，諸如此類不合理的規定太多了，漁民才不得不抗爭。

蔡寶興表示，選在下周北上，是因為漁民長期在海上，直到10月底東港、小琉球開始迎王祭，漁船才陸續回來，不是為了選舉而抗爭。他說，過去漁民有問題會找漁會跟政府反映，是政府一直不理會，漁民才組織自救會，若真有誠意解決問題，就一條一條、白紙黑字寫下來。

對於此次抗爭被漁業署指為政治操作，漁民促進自救會總幹事王新展也說，漁業署在模糊焦點，若真是政治操作，就講出是誰在操作、什麼政黨在操作，「我又沒要選舉」，署長愈這樣講、漁民愈憤慨，他質問，「政府是在怕什麼？」

王新展表示，他從祖父開始就是捕魚出身，實在是政府所訂的法規讓漁民無法生存，漁民才會找他幫忙發起抗爭，這次近三千名漁民自動自發參與，沒想到漁業署的回應竟是這種官僚作風，比共產黨還不如。

(中時 )