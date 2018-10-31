金門發現非洲豬瘟病毒 小三通防疫拉警報

2018年10月31日 18:53 中時 李金生

農委會副主委黃金城（右）9月初在水頭碼頭，視察「小三通」防疫工作。（本報資料照片．李金生攝）

金門縣防疫所長文水成表示，金門對境外的動、植物疫情監管，有一套嚴謹的作業程序。（李金生攝）

農委會今（31）日證實金門「小三通」旅客棄置的豬肉香腸中，驗出首例帶有「非洲豬瘟」病毒基因，讓水頭碼頭的國境防疫大門拉起警報。金門縣防疫所表示，目前輸台的肉品均有嚴格管制，請消費大眾放心。

農委會自2011年即在全台各地與對岸直航的機場、碼頭監測非洲豬瘟，此次在水頭碼頭發現的第1例是上岸旅客在通關前，即將行李中的香腸主動丟入棄置桶中。農委會金門檢疫站在11月16日至21日採樣8件送驗，結果發現其中這件帶有非洲豬瘟病毒基因。

金門縣防疫所長文水成指出，金門對境外的動、植物疫情監管，有一套嚴謹的作業程序，目前在養豬隻迄8月底最新統計，共有68戶1萬917頭，定期由鄉鎮公所獸醫注射口蹄疫疫苗外，縣府還辦理毛豬死亡保險理賠，視豬隻大小給予每頭1000元至3000元不等的補償，讓非自然死亡的豬隻獲得有效管控，也讓防疫作業更加可靠。

同時，金門在2015年發生A型口蹄疫情後，偶蹄類活體均不得輸台，只能去頭、腳、骨頭和去皮，且將內臟完全煮熟始准出境。另外，飼養場必需符合3個月內檢疫合格，屠宰前還需再次檢疫合格，才能進場宰殺，過程繁複嚴謹。

文水成表示，金門今年僅在7月19日運送103頭檢疫合格的淘汰種豬赴台，未來旅客經由小三通入境，將會加強行李檢查，期待在內、外多管齊下，嚴密控管作業下，形成嚴密的防疫網，有效將疫情阻絕於境外。

(中時 )