金門發現非洲豬瘟病毒 小三通防疫拉警報

金門「小三通」碼頭配置防疫犬，協助阻絕疫病於境外。（李金生攝）

友善列印
中時
農委會副主委黃金城（右）9月初在水頭碼頭，視察「小三通」防疫工作。（本報資料照片．李金生攝）
金門縣防疫所長文水成表示，金門對境外的動、植物疫情監管，有一套嚴謹的作業程序。（李金生攝）

農委會今（31）日證實金門「小三通」旅客棄置的豬肉香腸中，驗出首例帶有「非洲豬瘟」病毒基因，讓水頭碼頭的國境防疫大門拉起警報。金門縣防疫所表示，目前輸台的肉品均有嚴格管制，請消費大眾放心。

農委會自2011年即在全台各地與對岸直航的機場、碼頭監測非洲豬瘟，此次在水頭碼頭發現的第1例是上岸旅客在通關前，即將行李中的香腸主動丟入棄置桶中。農委會金門檢疫站在11月16日至21日採樣8件送驗，結果發現其中這件帶有非洲豬瘟病毒基因。

金門縣防疫所長文水成指出，金門對境外的動、植物疫情監管，有一套嚴謹的作業程序，目前在養豬隻迄8月底最新統計，共有68戶1萬917頭，定期由鄉鎮公所獸醫注射口蹄疫疫苗外，縣府還辦理毛豬死亡保險理賠，視豬隻大小給予每頭1000元至3000元不等的補償，讓非自然死亡的豬隻獲得有效管控，也讓防疫作業更加可靠。

同時，金門在2015年發生A型口蹄疫情後，偶蹄類活體均不得輸台，只能去頭、腳、骨頭和去皮，且將內臟完全煮熟始准出境。另外，飼養場必需符合3個月內檢疫合格，屠宰前還需再次檢疫合格，才能進場宰殺，過程繁複嚴謹。

文水成表示，金門今年僅在7月19日運送103頭檢疫合格的淘汰種豬赴台，未來旅客經由小三通入境，將會加強行李檢查，期待在內、外多管齊下，嚴密控管作業下，形成嚴密的防疫網，有效將疫情阻絕於境外。

(中時 )

女星莎莉賽隆演繹迪奧精神 展現J… 95退款明開始 避塞爆中油籲…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。