95退款明開始 避塞爆中油籲「車號分流」分五批申辦

2018年10月31日 18:54 中時 王玉樹

95理賠宣布記者會後，中油董事長戴謙向媒體記者握手感謝關心。(圖：王玉樹攝)

95無鉛問題油退款明開始，中油今公布最後版理賠要點，理賠統一改為「賠償2倍」，並新增「電匯」現金入帳。雖跟之前一樣是加500元退1000元，但免除持消費者發票需蓋章作廢的退貨手續。另為避免申辦大塞車，中油同時公布「車號分流」辦法，建議民眾按車牌最後一碼0~9號，分五波於11月到明年1月前去申辦。

95理賠時間從11月1日到明年6月30日止，中油今天也宣布新增受理地點，從原有80座直營站擴增至112座加油站，至於原有9處直銷櫃台不變。受理時間也從原定上午8點到下午5點，延長到晚上8點。

民眾理賠需持加油發票正本，如選擇電匯需要加附個人存摺影本。中油受理後，會於7天之內將金額匯到民眾戶頭。至於選擇原本的儲利卡儲值，則只需附上發票。

由於擔心民眾一窩蜂湧入加油站申請，中油油品行銷部執行長羅博童也呼籲，退款時間長達8個月，建議民眾不必於第一時間前往。且因發票需被中油收回，建議可於11月25日兌完發票後再來理賠，避免影響中獎機會。

中油同時呼籲，因為加油站腹地狹小，民眾最好不要開車前往。中油並公布「車號分流」辦法，建議消費者依車號最後一碼，分別是0~1、2~3、4~5、6~7、8~9，分五波於11月上下半月、12月上下半月與明年1月上半月前去申辦。

針對發票遺失者，中油也會在第一階段理賠（明年6月底）結束後，新開明年7月一整個月，單獨受理發票遺失者。但僅限於信用卡刷卡申請單據證明者，如是現金，因無證據就無法受理。

(中時 )