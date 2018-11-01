宋楚瑜悼金庸：兒子讀他小說練中文

2018年11月01日 07:10 中時 季節

知名武俠小說家金庸過世，親民黨主席宋楚瑜10月31日在臉書發文，表達哀悼之意。

宋楚瑜指出他全家都是金庸迷。1960年代在美國唸書時，《射雕英雄傳》就是他跟萬水興趣不同，但相同興趣的讀物，後來兒子宋鎮遠七歲隨我倆從美國回來，用中文寫作文還「不輪轉」，高中時代就從讀金庸小說開始練中文，讀著讀著，也成了迷。一家人對話，還會引金庸書中段子。

宋楚瑜說，他回國任職時，一開始就發現最愛的《射雕英雄傳》居然在台灣是禁書?!警總的理由很荒謬，說是因為書名引自毛澤東著名的詩詞作品<沁園春 雪>：「一代天驕，成吉思汗，只識彎弓射大雕。」顯然是毛主席的崇拜者，加上內文對闖王李自成等農民革命領袖多有肯定，於是認定金庸是對岸共匪的同路人，他的書當然要禁。

宋楚瑜表示，當他到了新聞局，怎能不為年輕時的偶像平反一下?!於是他變成了「挺金派」，跟警總一直磨著解禁。後來在台發行書名改為「大漠英雄傳」才准予放行。為此，金庸還將1979年在台解禁發行的第一套書，親自簽名送給宋楚瑜留作紀念，以表相惜之情，宋楚瑜跟萬水還請金庸夫婦到家裡餐敍暢談，雙方結為好友。當金庸知道宋鎮遠也是他的書迷後，1999年再版時，又親簽一套書送給他，還稱他為「鎮遠小友」。

宋楚瑜說，金庸小說中，他最愛的人物就是令狐沖，曾經得天獨厚，又曾被陷害到一無所有，但一切橫逆都像是為他設計的「Running Man」關卡，在過關中不斷超越自我。金庸小說最吸引人的地方，就是非常貼近人性，好人也會做錯事，壞人有時也會有良心；有權有勢的不見得永遠是贏家，一無所有的也會奇遇翻身，冥冥中自有天道，平衡人間的一切。

宋楚瑜表示，有人說，每個男人心中都住著一個令狐沖，腦中都存著一個任盈盈，這是真的。

最後宋楚瑜說，金庸先生是文壇的俠客，讓好幾代人，隨著他的言語飛舞，啟發了一整代人的思維。「他強由他強，清風拂山崗；他橫任他橫，明月照大江。」不正好是今年初的新聞標題嗎?!有人的地方就有恩怨，有恩怨就有江湖，人在江湖，常常身不由己，卻常忘了人世就是江湖。人生來去，一夢如是；剎那芳華，瀟灑來去。與其天涯思君，戀戀不捨，莫若相別於江湖。大師，一路好走。

(中時 )