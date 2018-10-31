影》技巧更溫柔 與20好兄弟上床後 她找到真愛

英國女子理姆聲稱過去12年曾與20位好兄弟上床，現在她更找到真愛，攜手好兄弟共組家庭。（示意圖／shutterstock）

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中時電子報

鬼娃新郎在現實生活中上演。英國一名女子聲稱過去12年曾與20名好兄弟上床，現在她找到真愛了，對方也是一位好兄弟，他們預計在明年夏天舉行婚禮。這名女子還說好兄弟的床上功夫更溫柔，讓她更滿足，不過因為看不到對方，所以也不清楚對方是男是女。

英國女子理姆上電視節目分享與好兄弟伴侶相處的情形。

據英國「太陽報」（The Sun）報導，英國布里斯托（Bristol）一名女子理姆（Amethyst Realm）聲稱即將和她的好兄弟伴侶走入人生下一階段，婚禮訂在明年夏天。她和這位伴侶是在澳洲出差時認識的，當時她正在樹林裡散步，突然間感受到一股能量，讓她知道「愛人」來了。

她描述當時工作結束後即將返回英國，想到要離開心愛的人心都碎了，當她坐上回程飛機、繫好安全帶時，又瞬間感覺到愛人也跟著上了飛機，心裡非常開心，兩人更忍不住直奔機上洗手間翻雲覆雨一番。

兩人在交往9個月後即將步入禮堂，她說對方是在著名的旅遊景點伍基霍爾洞穴 （Wookey Hole Caves）向她求婚，不過對方並沒有單膝下跪，因為他根本沒有膝蓋，倒是在交往後頭一次聽見伴侶說話，她回憶整個洞穴迴盪著對方的聲音，聽起來相當「低沉、性感、真實」。

理姆表示她的家人、朋友相當開心她找到了真愛，也欣然接受這位好兄弟情人，兩人正積極籌備即將在明年夏天舉行的婚禮，只是到時候賓客們可能會感到有些困窘，因為準新郎甚至沒有名字。

事實上這並非理姆的第一位「靈魂伴侶」，她說18歲時就被前男友捉姦在床，當時她身上只剩一件性感內衣，男友卻找不到他在房間窗戶外看到的人影。自那之後，理姆已經和20位好兄弟上過床，她形容和好兄弟上床時的高潮感受更令她感到滿足，「好兄弟更能夠帶來感官刺激，而且技巧更老練」，「那種感覺並不只是身體的愉悅，而是有更多連結，是完全不同的性愛。」

(中時電子報)

文章來源：BRIDE AND GHOUL Psychic makes spooktacular claim that her soulmate ghost PROPOSED to her ‘in caves’ and says sex with phantoms is ‘more satisfying’

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