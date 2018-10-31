台南市選前最後一次治安會報　警破成大女學生命案獲表揚

台南市選前最後一次治安會報下午舉行，代理市長李孟諺頒發10萬獎金給偵破成大女學生命案有功員警。(莊曜聰攝)

友善列印
中時
中信銀永康分行協理葉麗雪一年內阻詐13次，單筆金額逾台幣180萬元。(莊曜聰攝)
南市第二分局偵查佐葉芯瑜個人表現績優，也獲得表揚。(莊曜聰攝)

台南市治安會報今天下午在市警局舉行，這也是大選前最後一次治安會報，代理市長李孟諺親自主持，一開始就頒發10萬元破案獎金，慰勉日前偵破成大女學生命案的第五分局、市刑大等有功員警，李孟諺及市警局長黃宗仁對於警方能迅速破案，安定民心並維護治安，均表示非常值得肯定。

黃宗仁指出，成大女學生命案是重大案件，又發生在大學校園內，如果嫌犯不能盡快抓到，對社會將會造成衝擊，後續偵辦也將更困難，所幸在成大校方及學生配合，及警方抽絲剝繭釐清線索下，才能在最短時間內偵破。

台南市代理市長李孟諺致詞則表示，這也是自己在代理市長任內最後一次治安會報，他謹代表全體台南市民，向勞苦功高的警察致上誠摯感謝。

治安會報上也針對有績優表現的員警及單位做出獎勵，共有36人獲獎，其中永康警分局及第二分局偵查佐葉芯瑜分別是團體及個人最佳，另外也表揚協助警方攔阻詐騙的金融單位及店家工作人員等25人，中信銀永康分行協理葉麗雪在領獎前一天又多一次阻詐記錄，光今年就有13次之多，單筆金額最高是美金6萬元（新台幣180餘萬）。

(中時 )

襲擊賴香伶歹徒 早上就曾被駐衛… 照顧病妹20多年不堪負荷 男子悶…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。