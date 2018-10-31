台南市選前最後一次治安會報　警破成大女學生命案獲表揚

2018年10月31日 19:20 中時 莊曜聰

中信銀永康分行協理葉麗雪一年內阻詐13次，單筆金額逾台幣180萬元。(莊曜聰攝)

南市第二分局偵查佐葉芯瑜個人表現績優，也獲得表揚。(莊曜聰攝)

台南市治安會報今天下午在市警局舉行，這也是大選前最後一次治安會報，代理市長李孟諺親自主持，一開始就頒發10萬元破案獎金，慰勉日前偵破成大女學生命案的第五分局、市刑大等有功員警，李孟諺及市警局長黃宗仁對於警方能迅速破案，安定民心並維護治安，均表示非常值得肯定。

黃宗仁指出，成大女學生命案是重大案件，又發生在大學校園內，如果嫌犯不能盡快抓到，對社會將會造成衝擊，後續偵辦也將更困難，所幸在成大校方及學生配合，及警方抽絲剝繭釐清線索下，才能在最短時間內偵破。

台南市代理市長李孟諺致詞則表示，這也是自己在代理市長任內最後一次治安會報，他謹代表全體台南市民，向勞苦功高的警察致上誠摯感謝。

治安會報上也針對有績優表現的員警及單位做出獎勵，共有36人獲獎，其中永康警分局及第二分局偵查佐葉芯瑜分別是團體及個人最佳，另外也表揚協助警方攔阻詐騙的金融單位及店家工作人員等25人，中信銀永康分行協理葉麗雪在領獎前一天又多一次阻詐記錄，光今年就有13次之多，單筆金額最高是美金6萬元（新台幣180餘萬）。

(中時 )