太平雲梯自主營運 將開放現場購票及行動支付

2018年10月31日 19:16 中時 張亦惠

由嘉義縣副縣長李明岳（右3）、阿管處處長馬惠達（左4）、梅山鄉太平村長嚴清雅（右4）及地方人士一同主持自主營運啟動儀式。（張亦惠攝）

阿管處處長馬惠達（左）將象徵性的太平雲梯雕塑交給太平合作社理事主席嚴清雅（右）。（張亦惠攝）

太平雲梯11月起將交由太平合作社自主營運。（張亦惠攝影）

交通部觀光局阿里山國家風景區管理處31日舉辦「太平雲梯自主營運」宣傳記者會，儀式由嘉義縣副縣長李明岳、阿管處處長馬惠達、梅山鄉太平村長嚴清雅及地方人士一同主持，在太平國小竹樂團及十鼓擊樂團精彩表演下揭開太平雲梯自主營運序幕，未來將開放現場售票及行動支付，讓民眾更加方便。

馬惠達指出，這是台灣首例將年營收千萬的觀光景點交由地方自主經營，為提升太平雲梯服務品質及提供民眾更多元的服務，阿管處日前完成太平雲梯招租，並由「有限責任嘉義縣梅山鄉太平社區產業合作社」得標，今年11月1日起自主營運。

太平合作社營運後，除維持原有的網路及7-11便利商店ibon系統等購票管道，未來開放部分門票現場購買，目前也與金流廠商洽談簽約，預計11月中能以行動支付方式購票，讓旅遊服務能更智慧、方便。

嘉義縣副縣長李明岳表示，縣府未來也將持續結合梅山鄉的產業觀光資源，舉辦各種生態、藝術等藝文活動，讓遊客來到太平雲梯外，也可以了解在地文化，歡迎大家一起來「嘉」遊玩。

未來合作社的經營範圍將包括太平雲梯服務中心、停車場、雲梯及竹林茶坊，並協助管理周邊旅遊動線及步道(孝子路及雲之南道)，太平村長、太平合作社理事主席嚴清雅強調，未來也會將盈餘回饋照顧地方，包含育兒、就業、老人福利等，屆時將讓整個太平成為幸福村，吸引人口回流創造更多商機。

(中時 )