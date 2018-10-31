夏如芝單身3年不敢談戀愛 聽「他」一席話打開心期待新戀情

2018年10月31日 19:20 中時 林淑娟

夏如芝、陳德烈。（大愛台）

夏如芝、GINO。（大愛台）

陸一龍、于子育演老少配夫妻。（大愛台）

伊林娛樂藝人夏如芝挑大樑在大愛《幸福遲到了》飾演一生顛簸、命運坎坷的師姐李芝姿，10月31日與于子育、陸一龍、GINO等人出席新戲首映會。夏如芝透露，拍這部戲時因為戲份重、壓力大，曾連拍18天沒休息，導致暈眩症發作，後來撐到第21天才請假一天，後期則是連續兩星期每天都是哭戲，哭到身心疲憊，「那是我人生最好睡的一段時間」。

她與同門的張雁名分手近三年，感情保持單身至今，被問是否有了新戀情，夏如芝說，其實自己對感情已經封閉好一段時間，最近才終於改變心境學會放下一些狀態，重新想要認識新朋友。以前的她只要談戀愛就會影響工作，心情很容易被另一半的情緒牽引、捆綁。上一段感情結束後，她希望把心思全都放在工作上，對追求者都婉拒、不敢認識新對象，還曾跟追求者說：「你不要喜歡我！」只因她想要好好沈澱、調整自己，想讓自己變得更好。

幾周前她跟亦師亦友的瞿友寧導演吃飯，對方一席話影響她很大，導演告訴她：「好的交往對象應該是能和你相輔相成，會讓彼此愈來愈棒，不會讓你工作變得不開心！」她才發現應該要找到一個「讓你安心工作、能做自己，工作也可以加分的對象」。現在的她渴望有好的感情，也期待找到一個讓自己再打開心的對象、接受新戀情。

夏如芝說，她很開心單身這三年，經紀公司為她安排很多工作排滿她的生活、讓她去進修，也讓她懂得更愛自己、了解自己要什麼。她前陣子去韓國住三個月學韓文，因為從小一直想出國念書，卻一直因為工作而放棄這件事，後來發現人生有捨才有得，如果一直放棄，有些事就永遠無法完成，所以這次自己堅持了。雖然去韓國後什麼都得靠自己，也一度因為沒有工作收入而覺得慌張，但她體驗了不同的生活，認識來自不同國家的朋友和文化，收獲滿滿，但一次豔遇也沒有，「因為我超宅，一下課就帶著課本去漂亮的咖啡廳一下午，或回自己小小的宿舍看韓劇、打電動」。

于子育（原藝名琇琴）和陸一龍飾演夏如芝的爸媽，兩人劇中是外省人與原住民「老少配」，于子育說，這故事根本就像在演她的爸媽，她爸爸與媽媽就是這樣的組合，也剛好差20多歲，看到劇本嚇到，還以為劇組知道她的背景才找她演，「我邊看劇本邊哭，覺得和我爸媽的故事太貼切了」。

(中時 )