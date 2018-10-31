吳芳銘再批民進黨派系化 黨部：選票上沒有陳明文

以「打破明文規定」為主訴求的無黨籍嘉義縣長候選人吳芳銘，今31日舉辦一場以揭開民進黨派系化真相為主題的記者會，多位資深前民進黨員出席，昔日戰友紛紛砲轟「明文規定」的派系霸權，透過民進黨和行動綠團隊夾殺異己，更控訴已經退黨還要被開除黨籍處分，無疑是政治霸凌的凌遲，對吳芳銘陣營一再批判，民進黨嘉義縣黨部林沐惠說吳芳銘搞錯方向，跟他競選的是翁章梁、吳育仁，且今年縣長選票上沒有陳明文，「方向錯就會走歪」，勸他應好好選舉。
今上午包括梅山鄉長候選人林俊謀、縣議員候選人黃嘉寬、趙麗娜、劉宏文、莊竣傑、吳建霖等人都到場，前立委林國慶則透過錄影方式，指民進黨對國家民主開放，從解除黨禁到政黨輪替，付出相當多心力，卻因國民黨的派系加入民進黨，讓嘉義從此變成派系利益掌權的縣，林呼籲縣民，不但需要覺醒，更需要關心政治，推倒地方的派系霸權，也要用選票支持有勇氣的吳芳銘。
前立委何金松說，以前跟民進黨一起努力，如今曾經的伙伴一一離去，民進黨到底出現了什麼問題？當初陳明文說要終結派系，清流共治，「根本就是騙局」，批評他只終結別人的派系，自己卻成為嘉義縣最大的派系霸主。
劉宏文表示，不願意參與地方的派系，就逐漸遭到派系的邊緣化，像他上屆選梅山鄉長，明明是黨提名的候選人，派系卻支持對手，讓他戰得很辛苦，還說當初本來沒有參與政治的想法，陳明文連哄帶騙邀他加入民進黨，還說要讓窮人都能夠參與政治，沒想到一切都只是說說而已。林俊謀則再度質疑黨部提名黑箱，如何讓人服氣？
莊竣傑表示，派系推出的13位縣議員，就是要找會買票會綁椿，又會聽話的候選人，這樣的政黨，到底是為自己？還是為人民？自己擔任議員這麼長的時間，就是因為不願意配合這個派系操作，從政之路一直以來都很辛苦。
趙麗娜反問「民進黨生病了嗎？」，地方的所作所為，「中央都不知道嗎？」，竟讓一個派系來隻手遮天，並提到她當初還沒有退黨，也沒有被開除黨籍時，就收到黨中央公文，說她使用黨徽是侵權行為，且自行退黨後，又收到黨中央開除黨籍的處分，「這到底是怎樣的政治操作？」。黃嘉寬則批陳明文只在乎派系能否壯大，根本不在乎地方的發展，如今為了選舉又組了一個「行動綠」，根本就是在培植地方勢力。
吳芳銘說，他日前6問民進黨，其實也是人民的疑問，表示民進黨的變質，讓林派吃掉民進黨，腐化民主政治和地方發展的根基，支持者相當失望，且從黨內初選到提名過程，充滿先射箭再畫紅心的黑箱操作，不是明文規定的屬意人選，難以獲得提名參選，讓五合一選舉成為地方派系的分贓遊戲，不提名長期堅持民主理念為民進黨付出心力的人，選擇提名延續家族政治利益的派系人選，尤其當大家自行退黨後，還要遭到黨中央凌遲的開除黨籍，請問難道人的心死了，還會再死一次嗎？
吳芳銘強調，今天的記者會，不是針對民進黨，而是反對假借民進黨之名，行培植派系之實的「明進黨」，昔日同志站出來，就是希望能喚起嘉義縣民的派系霸權的抵制。
面對吳芳銘一再砲打民進黨、砲打陳明文，林沐惠表示，吳芳銘搞錯方向，跟他競選的是翁章梁、吳育仁，且今年縣長選票沒有陳明文，方向錯就會走歪。何況他提到這些人都當過立委、副縣長、鄉長、議員及公所秘書，獲黨提名在位時不曾聽他們如此說，未獲提名就開始攻擊黨，講的都是選舉語言，為公為私大家了然於心，選民眼睛是雪亮的。
(中時 )