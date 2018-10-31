吳芳銘再批民進黨派系化 黨部：選票上沒有陳明文

2018年10月31日 20:49 中時 呂妍庭

無黨籍嘉義縣長候選人吳芳銘出面指控民進黨對他們這群早退黨的老戰友，進行開除的追殺行徑，無疑是政治霸凌。（呂妍庭攝）

梅山鄉長候選人林俊謀再次質疑縣黨部提名作業黑箱。（呂妍庭攝）

莊竣傑表示，派系推出的13位縣議員，就是要找會買票會綁椿，又會聽話的候選人。（呂妍庭攝）

趙麗娜提到她當初還沒有退黨，也沒有被開除黨籍時，就收到黨中央公文，說她使用黨徽是侵權行為。（呂妍庭攝）

劉宏文表示，不願意參與地方的派系，就逐漸遭到派系的邊緣化。（呂妍庭攝）

黃嘉寬批陳明文只在乎派系能否壯大，根本不在乎地方的發展。（呂妍庭攝）

前立委林國慶則透過錄影方式表達心聲。（呂妍庭攝）

以「打破明文規定」為主訴求的無黨籍嘉義縣長候選人吳芳銘，今31日舉辦一場以揭開民進黨派系化真相為主題的記者會，多位資深前民進黨員出席，昔日戰友紛紛砲轟「明文規定」的派系霸權，透過民進黨和行動綠團隊夾殺異己，更控訴已經退黨還要被開除黨籍處分，無疑是政治霸凌的凌遲，對吳芳銘陣營一再批判，民進黨嘉義縣黨部林沐惠說吳芳銘搞錯方向，跟他競選的是翁章梁、吳育仁，且今年縣長選票上沒有陳明文，「方向錯就會走歪」，勸他應好好選舉。

今上午包括梅山鄉長候選人林俊謀、縣議員候選人黃嘉寬、趙麗娜、劉宏文、莊竣傑、吳建霖等人都到場，前立委林國慶則透過錄影方式，指民進黨對國家民主開放，從解除黨禁到政黨輪替，付出相當多心力，卻因國民黨的派系加入民進黨，讓嘉義從此變成派系利益掌權的縣，林呼籲縣民，不但需要覺醒，更需要關心政治，推倒地方的派系霸權，也要用選票支持有勇氣的吳芳銘。

前立委何金松說，以前跟民進黨一起努力，如今曾經的伙伴一一離去，民進黨到底出現了什麼問題？當初陳明文說要終結派系，清流共治，「根本就是騙局」，批評他只終結別人的派系，自己卻成為嘉義縣最大的派系霸主。

劉宏文表示，不願意參與地方的派系，就逐漸遭到派系的邊緣化，像他上屆選梅山鄉長，明明是黨提名的候選人，派系卻支持對手，讓他戰得很辛苦，還說當初本來沒有參與政治的想法，陳明文連哄帶騙邀他加入民進黨，還說要讓窮人都能夠參與政治，沒想到一切都只是說說而已。林俊謀則再度質疑黨部提名黑箱，如何讓人服氣？

莊竣傑表示，派系推出的13位縣議員，就是要找會買票會綁椿，又會聽話的候選人，這樣的政黨，到底是為自己？還是為人民？自己擔任議員這麼長的時間，就是因為不願意配合這個派系操作，從政之路一直以來都很辛苦。

趙麗娜反問「民進黨生病了嗎？」，地方的所作所為，「中央都不知道嗎？」，竟讓一個派系來隻手遮天，並提到她當初還沒有退黨，也沒有被開除黨籍時，就收到黨中央公文，說她使用黨徽是侵權行為，且自行退黨後，又收到黨中央開除黨籍的處分，「這到底是怎樣的政治操作？」。黃嘉寬則批陳明文只在乎派系能否壯大，根本不在乎地方的發展，如今為了選舉又組了一個「行動綠」，根本就是在培植地方勢力。

吳芳銘說，他日前6問民進黨，其實也是人民的疑問，表示民進黨的變質，讓林派吃掉民進黨，腐化民主政治和地方發展的根基，支持者相當失望，且從黨內初選到提名過程，充滿先射箭再畫紅心的黑箱操作，不是明文規定的屬意人選，難以獲得提名參選，讓五合一選舉成為地方派系的分贓遊戲，不提名長期堅持民主理念為民進黨付出心力的人，選擇提名延續家族政治利益的派系人選，尤其當大家自行退黨後，還要遭到黨中央凌遲的開除黨籍，請問難道人的心死了，還會再死一次嗎？

吳芳銘強調，今天的記者會，不是針對民進黨，而是反對假借民進黨之名，行培植派系之實的「明進黨」，昔日同志站出來，就是希望能喚起嘉義縣民的派系霸權的抵制。

面對吳芳銘一再砲打民進黨、砲打陳明文，林沐惠表示，吳芳銘搞錯方向，跟他競選的是翁章梁、吳育仁，且今年縣長選票沒有陳明文，方向錯就會走歪。何況他提到這些人都當過立委、副縣長、鄉長、議員及公所秘書，獲黨提名在位時不曾聽他們如此說，未獲提名就開始攻擊黨，講的都是選舉語言，為公為私大家了然於心，選民眼睛是雪亮的。

(中時 )