下屆世足就想擴軍48強 地主卡達卻被鄰國討厭...

國際足總主席英凡提諾30日至位於馬來西亞吉隆坡的亞足聯總部發表演說。（美聯社）

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中時電子報
／綜合報導

國際足總（FIFA）今年初敲定2026年世足賽由將由美國、墨西哥、加拿大3國合辦，也決定該屆將從原本的32強擴軍至48強。不過要把世足這隻金雞母變大，FIFA顯然很心急，主席英凡提諾（Gianni Infantino）30日就在亞足聯（AFC）年會中透露，下屆卡達世足賽擴軍到48強，「有何不可？」

「我們已經決定在2026年將世足會內賽的參賽隊數，從32隊增加到48隊，」英凡提諾說：「至於2022年，我們還在看，如果有（擴軍）可能性，為何不呢？」

問題是，卡達目前與中東鄰國的關係非常緊張，包括沙烏地阿拉伯、巴林、阿拉伯聯合大公國、埃及、葉門等中東國家，於去年6月指控卡達支持恐怖主義，且陸續宣布斷交，儘管卡達方面否認相關指控，情況迄今仍未改善。要鄰國一同力挺卡達辦更大規模的世足賽，現階段恐怕是「不可能的任務」。

英凡提諾在亞洲的場子作此宣示，主要是亞足聯雖有超過40個會員國，但世足門票僅4.5張，連澳洲也隸屬於亞足聯。英凡提諾表示，如果擴軍到48強，亞洲就會有8.5張世足門票。

然而，卡達僅有250萬人口，從2010年底取得主辦權以來，一直都以32強的賽事規模來籌備，一度還被夏天太熱的問題卡關。英凡提諾也提醒，若下屆就要達成擴軍目標，必須有鄰近國家幫助卡達才行。

「我們正在跟卡達的朋友們討論，也跟區域內的其他朋友討論，希望能夠實現，」英凡提諾說：「即使沒能成真，至少我們嘗試過，只要能讓事情更好，我們就會一直去嘗試。」

(中時電子報)

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