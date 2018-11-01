劉美芳化身反毒大使 校園宣導反毒

2018年11月01日 07:08 中時 王揚傑

國民黨新北市板橋區議員劉美芳昨天化身神力女超人，到實踐國小宣導「校園反毒活動」，劉美芳用親切活潑的口吻，向學童說明新興毒品的型態繁多，有的偽裝成巧克力、有的偽裝成咖啡包，提醒學童千萬不要受引誘嘗試，小朋友們也熱烈回應，現場歡笑不斷。

由中華民國兒童課後照顧輔導協會和社團法人新北市家長志工教育成長協會共同合辦6場的「校園反毒活動」，昨天首場在板橋實踐國小舉行，特別邀請議員劉美芳擔任反毒大使，推廣新世代反毒策略，與師生們一同宣誓反毒到底。

劉美芳一身神力女超人的造型，出場就受到小朋友們熱烈歡迎，今年初為人母的劉美芳有如慈母，仔細向學童們說明現今毒品最新的型態，以及吸毒將帶來身體的危害，提醒學童千萬不要受外界引誘，輕易嘗試毒品。

劉美芳表示，孩子從小就要接受拒絕毒品的教育，根據統計，12歲到17歲的吸毒人口比例高達23％，這些孩子在上了國中之後，可能會受到一些誘惑，像把毒品包裝成可口的巧克力、彩虹菸，都對小朋友產生很大的吸引力，師長不得不注意。

中華民國兒童課後照顧輔導協會理事長曾承逸表示，毒品危害造成社會案件層出不窮，反毒觀念要深入校園向下紮根，從小就要建立正確的反毒知識，並學會勇敢跟毒品說「不！」將拒絕毒品的觀念深植新世代的心，並鼓勵他們培養正當休閒活動和正向學習興趣，多參與多元社團活動，豐富孩子的學習生活。

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(中時 )