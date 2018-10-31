平安路祭點燈祈福大法會 靈鷲山參與慰亡靈

宜蘭縣各界將在普悠瑪出軌事件的新馬貨運站旁空地，舉行「千人點燈獻花消災超薦祈福大法會」。(宋原彰翻攝)

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中時
宋原彰
宜蘭縣各界將在普悠瑪出軌事件的新馬貨運站旁空地，舉行「千人點燈獻花消災超薦祈福大法會」。(宋原彰翻攝)

台鐵普悠瑪驚悚出軌，人心受創難安，11月3日及4日，宜蘭縣各界將在事發現場新馬貨運站旁空地，舉行「千人點燈獻花消災超薦祈福大法會」，由上淨下心長老指導，全體法師及靈鷲山東區護法會50位師兄姐，持誦〈大悲咒〉灑淨，並啟建地藏法會暨瑜珈燄口施食，禮請中國佛教會理事長淨耀大和尚恭誦《地藏菩薩本願經》，全民可以點燈獻花，盼集氣回向，讓亡者得度、眾生安詳，冥陽兩利，所求滿願。

1日也會在宜蘭縣議會舉行記者會眾告週知，法會以「祈願地方平安、走出哀傷、走向溫暖」為主題，靈鷲山慈善基金會也提供粉紅色汽球，上面有心道法師法語，為普悠瑪事件祈福，希望事發現場往後清淨，更平撫當地人心。

靈鷲山東區護法會執行長陳松根說，「路祭」是自古以來存在的喪禮習俗，有人視它為親友對亡者生命送行最後告別的情義，靈鷲山佛教教團第一時間發動募經，也為事故傷亡者點燈、助念，〈大悲咒〉是靈鷲山的主要修持法門，開山住持心道法師呼籲持續持誦，事發到10月31日止，教團共募得〈大悲咒〉遍數611,735遍，由寶燈師協助陸續回向，目前〈大悲咒〉網站設定募集目標是100萬遍，募集期間到11/21為止。

此外，這次平安路祭法會有50位靈鷲山教團的「大悲行者」，也就是專持觀世音菩薩〈大悲咒〉的師兄姐到場，他們每人至少修持十萬遍以上的〈大悲咒〉，功德利強大，希望事發地點不再發生憾事，大家都能平安無災無難。

(中時 )

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