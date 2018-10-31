陳其邁與住宅聯盟會談 承諾提供可負擔住宅政策

2018年10月31日 20:49 中時 林宏聰

民進黨高雄市長候選人陳其邁31日與「社會住宅推動聯盟」成員會談，公布「五大就業方案」、「可負擔的住宅政策」。（陳其邁競選辦公室提供）

民進黨高雄市長候選人陳其邁31日與「社會住宅推動聯盟」成員會談，公布「五大就業方案」、「可負擔的住宅政策」，參與對談的聯盟召集人彭揚凱對陳其邁提出全面且完整的住宅政策表達認同，尤其在產業必須與住宅政策搭配，去除單身歧視的20至40歲租屋補貼政策，更給予高度肯定。

陳其邁指出，「五大就業方案」分別是20個新創中心、青年微型創業貸款、亞洲新灣區發展觀光及數位內容等產業、橋頭科學園區，成立單一窗口、台商回流、吸引外資；藉此創造青年更多元、優質就業機會。

他承諾，當選市長後會加速興辦社會住宅、只租不售的勞工就業宅、青年租金補貼及青年首購自用住宅減免前2年房地稅（排富）政策，未來會比照桃園市及新北市青年住宅租金補貼，讓年滿20歲至40歲、家庭所得110萬以下、月所得4萬6000元以下設藉高雄的工作青年，每月補貼2000元房屋租金。，而現行已有的中央與地方租金補貼續辦由1萬戶增加至1.2萬戶。

陳其邁表示，「勞工就業宅」只租不售，透過設定「地上權住宅」，市府及國有地出租產業園區及周邊土地，以設定地上權，鼓勵興建廠區員工住宅，租給員工便利、優質的生活環境。

他並承諾降低首購青年的負擔，「自用住宅」房屋稅與地價稅讓在籍工作青年首次購屋，一定條件（排富）、一定金額以下，以平均房地價為基礎，減免2年房屋稅與地價稅，並搭配現行中央內政部及財政部續辦「青年安心成家購屋優惠貸款」方案，減少購屋初期負擔。

(中時 )