反擊國台辦 陸委會：偏頗虛偽鴕鳥心態

2018年10月31日 20:49 旺報 陳君碩

大陸國台辦發言人馬曉光今在例行記者會上，對蔡政府多所批評，陸委會晚間反擊，對國台辦發言人偏頗負面談話表達不滿，認為中共當局在台選舉前，操作輿論歸責我政府，干擾台灣社會，並利用兩岸民間平台迴避我方公權力，同時在政軍領域對台極限施壓；陸委會說，國台辦不思改善兩岸關係，還反其道而行，印證陸方所稱要「堅定不疑推動兩岸關係和平發展」的虛偽本質。

陸委會表示，中共片面設定政治前提，中斷兩岸官方互動，今年以來更推出對台31項措施及居住證等加大對台統戰分化，透過樹立統戰樣板，企圖在選舉前破壞臺灣社會和諧穩定，介入、干預我民主體制正常運作，臺灣人民對此極度反感。政府除將持續關注陸方相關作為外，也呼籲我方人士赴陸辦理活動須符合法律規範及回歸官方公權力機制處理，才能保障民眾安全福祉，政府並持續向社會各界揭露中共體制存在不透明及人治風險。

日前陸委會主委陳明通在中共改革開放40年之國際研討會上，對大陸的政治體制和發展模式提出看法，馬曉光今天批評陸委會是「大放厥詞、肆意挑釁，只會進一步升高兩岸緊張對立」，還說大陸的發展成就「不容任何人信口雌黃、抹黑造謠」。

陸委會晚間再回應，批國台辦是鴕鳥心態，呼籲陸方應重新領悟、體會我方對中國大陸進步發展的客觀期許，勇敢面對其政經社會發展嚴重失衡的問題，跳脫集權專政框架，進行政治改革，落實人民民主監督制衡政府，而非共黨變相強化社會監控來箝制人民。

此外，陸委會也重申，中共在台海周邊採取挑釁及對臺武力威嚇，才是臺海和平及國際秩序的最大威脅與衝突來源；面對當前中國大陸內外部情勢挑戰，北京當局宜謙卑自省，勸籲中共提昇民主素養，早日以溝通對話化解分歧，方有助兩岸關係正向發展。

(旺報 )