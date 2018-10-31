《女兵日記》葉素娥、小嫻提前殺青！網友哭留：娥娥不要走

2018年10月31日 19:40 中時 林淑娟

小嫻選擇退訓回歸家庭。（TVBS）

《女兵日記》全體演員拍攝結訓大合照。（TVBS）

梁舒涵正在新疆度假。（TVBS）

TVBS《女兵日記》歷經了7個月的拍攝期即將在11月中旬完結，演員們離殺青日進入倒數階段，日前拍攝結訓大場面時眾人依依不捨相當感傷，不過卻缺了梁舒涵及小嫻，原來她們兩人已提前殺青，梁舒涵飾演的葉素娥劇中因車禍退訓，小嫻飾演的高小嫻則選擇回歸家庭，自願請退。

《女兵日記》劇情已進入高潮，葉素娥為了救小孩而受傷，不得已退訓，林國樑隻身一人前往探望素娥，再給素娥一些心靈上的安慰，讓素娥再次感動泛淚。不少網友不捨表示：「素娥走了我以後八點該如何？好空虛寂寞」、「求求娥娥不要走」，梁舒涵看到粉絲們的留言感動地說：「大家別急，娥娥還會再出現的，請大家拭目以待。」

小嫻拍攝《女兵》期間一直都維持超短髮造型，她說：「已經幾天沒拍戲，頭髮開始長出來、炸開，現在都不太想出門，希望接下來的《女力報到》可以讓我留回美美的長髮。」

已殺青的梁舒涵目前正在新疆渡假，因長達七個月時間沒有好好陪伴家人，利用這次空檔帶家人出國去玩，另一方面也是為下一檔《女力報到》做準備，讓自己沈澱一下，詮釋下一階段的「葉素娥」。她開玩笑對梁瀚名喊話：「我不在，你就可以好好和淑靜在一起囉！」知道梁舒涵在國外渡假，梁瀚名說：「和素娥對戲這麼久，一時沒有看到她，還真的會想念她『天然呆』的樣子，但不久我們會再同框出現的。」

《女兵日記》播出完結篇後，緊接著播出的續集《女兵日記》之《女力報到》將會是原班人馬呈現，劇情講述大夥們4年退伍後陰錯陽差一起展開同宿生活，好笑溫馨喜劇再度呈獻。

(中時 )