丁守中與國民黨民代合體 松山信義區掃街拜票衝選情

2018年10月31日 19:41 中時電子報 綜合報導

圖片來源：丁守中辦公室 提供

圖片來源：丁守中辦公室 提供

離選舉不到一個月，為拉高國民黨臺北市長候選人丁守中選情，國民黨籌辦「光復臺北大步走」遊行活動，30日並在多位黨籍立委陪同下前往松山、信義區等地掃街拜票。丁守中表示，臺北市長柯文哲沒有核心價值、變來變去，民進黨只會搞政治鬥爭，把公權力、國家機關變成鬥爭工具，未來他當選後，國民黨有最好的團隊，能全力替臺北打拚，「柯文哲回去當醫生就好」。

丁守中是在國民黨副秘書長鄭麗文、立委費鴻泰、賴士葆、蔣乃辛、曾銘宗、柯志恩等多名黨籍立委，以及市議員戴錫欽等人陪同下，到五分埔、永春市場周邊掃街拜票，之前周末，前總統馬英九也陪同丁守中在公館商圈拜票，受到熱烈歡迎，丁守中等人步入市場時也跟熱情攤商、民眾握手，整體展現國民黨團結氛圍，更喊出「一人拉10票」，衝刺選情。

丁守中隊伍是從永春捷運站出發，沿途經過虎林街市場、永春市場及五分埔，最後抵達饒河街觀光夜市。他強調，台灣經濟要好，兩岸關係就必須好，人民需要的是安居樂業、發展經濟，並加強招商引資、創造年輕人的創新就業機會。

丁守中競選辦公室也表示，掃街拜票活動經過永春市場、五分埔等處，丁守中認為，要活化五分埔商圈，必須透過新的開發，讓更多文化創意及服裝設計產業進駐，並協助當地土地分區變更為商業區，才能帶動當地產業發展，也可讓更多年輕服裝設計師及相關文化創意產業進駐在地發展。

丁守中被問及柯文哲針對婦聯會議題的看法時則說，柯文哲就是沒有核心價值，所以變來變去。至於他自己對婦聯會的想法很明確，婦聯會過去對眷村照料等工作是有貢獻，更不懂婦聯會為何被認為是國民黨的附隨組織。

(中時電子報)