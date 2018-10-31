國民黨直播列車抵嘉義 黃敏惠當地陪 誓言打造嘉義「信義區」

2018年10月31日 19:41 中時電子報 綜合報導

國民黨青年部為即將到來的九合一選戰，打造具有直播功能的輔選列車到處趴趴走，第三場來到嘉義市。「勇媽」黃敏惠擔任地陪帶領國民黨青年部主任翁紹輝與直播團隊「到嘉」一日遊！

直播主要是透過鏡頭由黃敏惠市長候選人帶領觀眾朋友遊覽觀光景點，也透過直播過程推廣在地美食及介紹未來市政藍圖。首站來到了獄政博物館，這裡也是黃敏惠任市長時期所推動保存活化的景點，因此對於這地方歷史脈絡可說瞭若指掌並也承諾未來會進一步開放且活化此一博物館串鍊嘉義市區的鄰近景點，打造觀光黃金軸帶，帶動整體觀光產業再升級。

圖片來源：國民黨青年部 提供

第二站到了近幾年來熱門景點檜意生活村，青年部也設計問答與民眾互動，黃敏惠更席地而坐，除了談觀光政策外，在與主持人對談間，黃敏惠也充分展現了她對嘉義市各個面向的知根知底，也是對嘉義市的下一個四年的展翅上騰做足了準備功課。

黃敏惠表示嘉義市向來以文化、火雞肉飯、檜木、阿里山而名聞遐邇，任內所舉辦的國際管樂節更成為指標性活動，享譽國際。面對城市經濟蕭條四年，依靠文化光觀的嘉義市，在這四年來興盛的小店文化不僅大量萎縮也讓許多在嘉義市開店的小店主收店舉家北漂找工作；因此對比這四年，如何善用、整合這些資源活絡地方經濟一直是勇媽相當核心的執政目標。

圖片來源：國民黨青年部 提供

接著走訪秀泰影城與森林之歌，一站一站地向觀眾朋友們介紹她眼中嘉義的美，以及勇媽以前的建設還有未來對於嘉義市的發展藍圖。更重要的這次的參選將以經濟為主軸提出經濟5+1，觀光行銷、產業創新、青年磁吸、運動健康、人才培育5大重點項目，緊扣1條經濟的主線，要用觀光行銷當領頭羊，帶領嘉義突破經濟的瓶頸，重返嘉義的光榮，而對於吸引青年返鄉誓言要將文化路打造成嘉義西門町、建國二村發展成嘉義信義區，目的就在於透過招商引資創造就業機會，提供青年生活機能，創造整體經濟繁榮。

對於此次輔選列車開抵嘉義市，主辦單位國民黨青年部主任翁紹輝表示，對於過去黃敏惠市長的政績大家是有目共睹，期待直播列車再一次開抵嘉義，介紹更多美食與景點。最後希望年輕人，1124回家投下改變的一票，讓我們不再北漂，可以攜手回「嘉」勇敢接受挑戰。

(中時電子報)