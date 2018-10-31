丁守中提「心十大建設」 創造上兆產值5萬工作機會

2018年10月31日 19:44 中時電子報 綜合報導

國民黨台北市長候選人丁守中今舉辦「心十大建設」政見記者會，公布包括大都更、智慧交通、老舊市場翻新、12區亮點建設、智慧綠城市及敬老孝親育兒無憂等十大政策，預計將創造五萬個工作機會、創造上兆台幣產值。尤其「一區一亮點」除先前提及在北投引進環球影城之外，丁守中也打算在青年公園建設類似新加坡天空樹或東京晴空塔的地標建築，帶動週邊發展和改造。

丁守中說，萬華青年公園這麼大，原傘訓的平台可建設建設類似天空樹或晴空塔等地標，在國外都有例可循，例如倫敦泰晤士河的倫敦之眼、香港看夜景的蘭桂坊，一個重點投資就能帶動地方繁榮發展，並可用BOT招商方式達成。

大都更部分，丁守中指出，將大幅放寬基本容積到300，並給予容積獎勵，改變台北住宅區風貌，協助市民舊公寓換有電梯的新大樓，室內實際一坪換一坪，加送停車位，讓市民住的更安全舒適，市容更美。

丁守中上午在競選總部推出政策白皮書，歸納為台北心十大建設，希望將台北打造成綠能、智慧及繁榮的創新城市。丁守中強調「心十大建設」是佛心的心，如果任內能做到這十件事情，對創造工作機會，改善市民低薪窮忙會有很大幫助。

圖片來源：丁守中辦公室 提供

丁守中也說，大安區的空總，都市計畫變更後，北市可分回7公頃土地，可以做為台北大都會博物館及文創基地，還可以結合故宮的分散展覽規劃。另外，在大同區花博的圓山園區打造親子樂園，希望能引進國際級的主題公園，帶動地方、發展和觀光商機。

智慧交通方面，丁守中說，首先他會加速完成捷運環狀路網北環段、南環段，以及台北東側南北向捷運系統，第一期任內就全部開工，捷運串聯社子、北投、士林、港湖、松山、信義、文山、甚至延伸至汐止捷運，疏解科技走廊尖峰壅塞，及文山區及來往新北、基隆進出不便的困擾，讓市民行的通暢。

另外，丁守中強調，還要推出台北公共運輸888元吃到飽公共運輸月票，未有捷運部分，提供幹線公車服務，凡是有提供捷運服務的路線，改為依各捷運站及幹線公車站為中心，一定範圍輻射擴散，提供社區接駁小巴服務模式。

丁守中指出，提供整合捷運、幹線公車、公車、社區小巴、YouBike的智慧化單一服務平台APP與套餐優惠，滿足最後一哩到達家戶附近服務；未來還可提出較高價位、把計程車也納入接駁的進階優質公共運輸吃到飽套餐，大幅提升公共運輸市場佔有率。

丁守中並表示，智慧綠城市則會清除內湖垃圾山，徹底改善基隆河下游水質；並將台北市做為政府與民間智慧城市合作發展平台；社子島開發成智慧科技綠城。另外，丁守中也提出，建設首都12觀光休閒農業區、成為台北後花園；任期內將台北市目前20餘座老舊傳統市場全面更新；同時里里都設有里民活動中心。

(中時電子報)