2018年鬥艷時尚伸展台 樹人家商成績斐然

樹人家商陳鳳麟榮獲2018年鬥豔伸展台第二名，表現亮眼。（許哲瑗翻攝）

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樹人家商陳鳳麟（左）榮獲2018年鬥豔伸展台第二名，表現亮眼。（許哲瑗翻攝）
樹人家商陳鳳麟（中）榮獲2018年鬥豔伸展台第二名，表現亮眼。（許哲瑗翻攝）

新北市教育局在黎明技術學院，舉辦第2屆「2018年鬥艷時尚伸展台」頒獎典禮，以「新北市秋之旅」為主題，打造新北學生界巴黎時裝週伸展台，並選送各類前3名學生至日本參訪跨國學習。

獲得網路人氣第一名的樹人家商陳鳳麟說，今年參加2018的鬥艷伸展台很開心獲得了第2名，從初賽到決賽的這段過程中不斷的練習，不管是辛苦還是艱難，都願意挑戰，如今成功了，感謝校長、主任、導師和所有同學幫忙拉票，沒有大家的扶持，沒有今天的好成績，幸好沒有讓大家失望。

美儀大使隊長陳鳳麟說，因為這場專屬舞台改變了她，更讓逆境中成長的她更加勇敢自我挑戰超越，每天不斷的練習、練習、再練習，這就是技職教育的精神，今天她終於逐夢成功，勇奪模特組走秀第2名、網路人氣票選2466票第1名，新北市教育局選送學生赴日本參訪提升技職國際視野，如今孩子夢想成真。

香耐兒名模主任在樹人家商成立時尚模特兒（美儀大使）社團，已成立12年，培養新北明日之星，有台灣小姐第6名、伊林模特兒選拔入圍佳作等佳績，美容科美儀大使至新北市政府參加連續12年各項活動，受到朱立倫市長及林奕華局長對樹人家商特色團隊的肯定，給學生一個舞台，得到在場來賓的肯定，雖然只是接待遞獎工作，每位學生都願意做到最好，這就是技職教育的精神，『台上十分鐘，台下十年功』，樹人家商的學生技術佳、表達好、氣質優，樹人家商三大保證。

樹人家商在108學年度將成立時尚模特兒科，為許多想站上時尚伸展台的學生，打開夢想之路，新北市首創時尚模特兒科，讓新北技職再創新亮點，培養更多新北明日之星。

(中時 )

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