台中花博美食超科技！AI蒸煮機器60秒煮一碗拉麵

2018年10月31日 20:38 中時 盧金足

花博吉祥物來虎可愛大頭造型的花博紀念便當，在后里及外埔園區的「便當專賣店」販售。（圖／台中市府提供）

台中花博本週六盛大開幕，遊客參觀各項精彩展覽與表演之際，園區內也邀集59家餐飲業者，提供豐富多元的餐飲選擇。其中，花博吉祥物來虎可愛大頭造型的花博紀念便當，在后里及外埔園區的「便當專賣店」販售；外埔園區微型餐廳的「AI蒸煮機器」，60秒就可煮出一碗拉麵相當具有特色。

經發局表示，為讓花博遊客擁有多元的美食餐飲選擇，市府精挑細選59家餐飲業者，打造各園區的特色美食。像是花博后里及外埔園區設有「便當專賣店」，提供65、90、120元3種價位便當，紙盒上面印有花博吉祥物的圖案，同時也提供素食便當的選擇，還有350元版的花博紀念便當，可把可愛的來虎便當盒帶回家。

外埔園區的戶外輕食區則以藍白配色，營造希臘的海洋風格，引進創新可全球化的微型餐廳利用「AI蒸煮機器」烹調，煮一碗拉麵只要60秒，民眾在逛園區欣賞智慧化農業時，也可以在現場自助體驗操作。

豐原葫蘆墩園區的美食區引進9台極具風格特色的三輪餐車，販售包括咖啡、熱壓吐司、軍艦壽司、懷舊小吃等各式餐點，讓民眾一邊享用美食同時飽覽水岸美景。

由於花博后里馬場園區以花馬樂園為主題，打造5座彩虹馬卡龍貨櫃的餐飲服務設施，開幕後將成為拍照打卡的熱門景點，包括像是開業40年的「丸東商號」，為經濟部認證的四星名攤，9年前即曾代表台中參加台北花博，將呈現魚酥飯、甜不辣及魚丸湯等傳統市場的美食。

還有新社香菇街最受歡迎的「菇神」，也將於現場供應香酥百菇及各式菇類套餐，其他還有雞蛋糕等餐飲類型，讓大小朋友欣賞馬與花卉同時，同時也可以品嚐不同的創意美食。

后里森林園區引進台灣茶飲國際品牌「日出茶太」，目前是全球第一家同時也是唯一茶飲品牌進駐法國羅浮宮館內，可說是國內餐飲品牌的台灣之光，紅遍全球的珍珠奶茶值得一嚐，園區還有比薩、日式泡芙、壽司及各式台灣小吃飲品，遊客可於森林園區的大自然中享受美食。

后里馬場園區除了戶外美食區外，花舞館2樓餐廳及聞香下馬餐廳分別可容納約500人、300人同時用餐，其中，花舞館的餐廳內規劃有「京都拉麵」，提供各式拉麵、日式丼飯等主食類餐飲，以及提供各類西式餐點的「歐陸美食小舖」，另聞香下馬餐廳則是主要提供西式速食餐點及中式套餐供民眾挑選。

(中時 )