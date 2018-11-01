虱目魚丸、膨皮混搭 嘉義在地老店好滋味

嘉義縣大林鎮「台南丸仔羹」麵小碗才30元，虱目魚丸混合炒得入味的膨皮當配料，幾乎快滿出來。（呂妍庭攝）

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嘉義縣大林鎮「台南丸仔羹」賣的羹湯，由虱目魚丸與膨皮混搭而成。（呂妍庭攝）
嘉義縣大林鎮「台南丸仔羹」小碗才30元，虱目魚丸混合炒得入味的膨皮，幾乎快滿出來。（呂妍庭攝）
嘉義縣大林鎮「台南丸仔羹」店老闆娘總是一臉親切笑容，迎接上門顧客。（呂妍庭攝）
嘉義縣大林鎮「台南丸仔羹」目前由老闆娘與一對子女共同經營，3人忙進忙出，默契十足。（呂妍庭攝）

嘉義縣大林鎮「台南丸仔羹」，濃郁羹湯搭配新鮮虱目魚丸與獨門調味的膨皮，不僅口味獨特，老闆給料不手軟，好吃又大碗，在地熱賣10多年，每到用餐時間，小店裡坐滿低頭猛吃的老主顧、嘗鮮客，老闆娘透露，常有返鄉遊子、外來遊客吃了回味再三，一口氣打包上千元，重達數公斤重的羹湯，才心滿意足地離開。

儘管非處鬧區，經營14年的老店依舊打出名聲，李姓老闆娘說，原本一家大小住在雲林縣北港鎮，搬回大林老家後，長子想做生意，母子倆便跟友人學如何煮羹，之後再自己調整、研究口味，會把魚丸、膨皮「融合」在一起，也是想讓大林人除了尋常的肉羹外，吃點不一樣的口味。

老闆娘透露，原本羹湯用的是旗魚丸，因旗魚丸價格愈來愈高，不敷成本下，改用貨源穩定、價格親民的虱目魚丸，老主顧依舊吃得習慣，還誇更對味，表示為讓膨皮入味，每天得先用冰糖、醬油、蒜頭拌炒入味後，才加入羹湯中一同熬煮，讓膨皮味道變得突出卻不搶味。

為何在嘉義做生意，店名卻跟台南有關？老闆娘笑說，原本想取大林丸仔羹，神明特別指示要以台南為名，才會延用至今，隨長子外出工作，次子返家接手共同經營小店，母子倆和有空就偷閒回來幫忙的女兒，成天在店裡忙進忙出，雖然忙碌，也因客人支持消費，笑說日子過得很充實。

(中時 )

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