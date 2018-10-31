丁守中：選戰主訴求與韓國瑜一樣　將主打台北經濟牌

圖片來源：丁守中辦公室 提供

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中時電子報
綜合報導
圖片來源：丁守中辦公室 提供

選戰激烈，國民黨台北市長候選人丁守中將於11月11日在凱道舉辦大型造勢，國民黨中央更著手安排六都候選人連線，同台造勢。對於台北市長柯文哲擔心網路聲量極高的高雄市長候選人韓國瑜若來幫丁站台，恐影響柯選情。丁守中說，韓國瑜的網路聲量遠超過柯文哲，「外溢效果一定有」，至於他自己的主訴求也與韓國瑜一樣，將主打台北經濟牌。

針對是否評估過韓國瑜站台效應？丁守中坦言沒辦法算出來，因為地方屬性完全不一樣。但他的主訴求基本上跟韓國瑜一樣，都是打經濟牌，也是主張改變台北、改變台北住宅區、大幅都市更新、繁榮台北，回歸市民關心經濟與市政問題上。

他分析，台灣經濟大幅衰退，台北市做為領頭羊，在柯文哲執政這四年尤其衰退厲害，柯文哲一直在藍綠之間拉藍扯綠，一直在精密算計，但是丁守中「誠心誠意的就是為台北」，希望帶來改變，為台北拼經濟發展、加強招商引資。他說，11月10日電視辯論會交鋒也會集中在市政建設和經濟發展問題上。

丁守中今早舉行「台北心十大建設」記者會，對於是否將邀韓國瑜同台，丁守中會後受訪時表示，兩人之前就已在同台過，現在是在各自領域全力衝刺，發揮集體作戰力量，共同目標就是贏回北高兩市，讓台灣更好，市民安居樂業。

至於媒體詢問，韓國瑜侯友宜數度合體，丁守中是否會跟韓國瑜單獨連線？丁守中表示，因為大家行程很多，每天10幾20幾個行程，相對連線機會不多，有時沒辨法親自去。但若時間可以配合都樂意安排，大家一個共同目標，「互補效應很強的」，非常歡迎一起同台。

丁守中也強調，他的選戰主軸還是在台北市持續衰退，低薪窮忙、沒有建設等面向上，因為這些問題中間選民與市民感受最深刻，點滴在心頭。包括一家家店面貼上招租海報，每年人口以4‰幅度減少，低薪窮忙、薪水不漲，25歲到29歲失業率平均比全台灣25歲到29歲失業率還要高二到三趴。這些都是很大警訊。

(中時電子報)

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