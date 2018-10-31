山上林雹古厝荒廢傾頹 地方盼整修保存

2018年10月31日 20:06 中時 李其樺

日據時期興建的山上區林雹古厝屋齡近90年，不過因房屋年久失修，偌大房屋幾乎荒廢傾頹，地方爭取整修保存，然而無法取得林家後代共識，日後古厝恐將消逝不存。（李其樺攝）

林雹古厝為融合中西日式興建的三合院，門牆造型可見西方建築風格。（李其樺攝）

林雹古厝久無人居，房屋荒廢傾頹，右側廂房僅剩外牆仍保留，屋頂已和門窗已經不存，僅餘屋瓦殘片散落滿地。（李其樺攝）

廳堂外牆請來日據時期台南知名畫家呂壁松彩繪山水畫，可想見林雹古厝全盛時期氣派華麗。（李其樺攝）

日據時期興建的山上區林雹古厝屋齡近90年，不過因房屋年久失修，偌大房屋幾乎荒廢傾頹，地方爭取整修保存，然而無法取得林家後代共識，日後古厝恐將消逝不存。對此台南市府文化局表示，將請文資處安排現勘，和屋主溝通在不影響古厝產權情況下，由市府代為整修。

當地導覽解說員林瑞福表示，林家古厝又稱林雹古厝，屋主為林鬧雹為清末日據時代人，林鬧雹為發跡前為挑夫，後來協助麻豆林家經營製糖產業，由貧戶搖身一變為富豪，並在山上里興建房屋，也就是現在的林鬧雹古厝，當地還留有「有錢雹叔公，無錢落仔雹」的諺語。

林瑞福表示，林鬧雹古厝為一座融合中西日式風格的三合院，正身為五間，左右廂各三間，正身廳堂前有一軒亭，廳堂外牆請來日據時期台南知名畫家呂壁松彩繪山水畫，可想見林雹古厝全盛時期氣派華麗。

林鬧雹孫子林進煌在縣市未合併前曾任山上鄉長，之後林家子孫離鄉發展，漸漸地林雹古厝久無人居，房屋荒廢傾頹，除了右側廂房僅剩外牆仍保留，正身廳堂和左側廂房外觀尚保持完好。

山上社區發展協會理事長歐來發表示，目前協會受林家後代請託，代為整理林雹古厝外圍環境，前年0206大地震造成林雹古厝房屋結構受損，隨時有坍塌之虞，居民希望能整修保留林雹古厝，但是林家部分子孫不同意，他們也感到很無奈。

山上區長余基吉表示，林雹古厝建於1930年代，屋齡近90年，目前未列入台南市歷史建築。去年區公所曾和西拉雅國家風景區管理處合作，要出資2000萬元來整修古厝，但因為林雹古厝持有人有6、7位，至今仍無法取得林家後代共識，限於古厝為私人產權，區公所無法介入。

文化局長葉澤山表示，會先請文資處派人現勘，另外透過地方持續與屋主溝通，未來可仿效柳營劉啟祥故居模式，在不影響屋主產權情況下，由市府出資代為修復保存，會盡最大努力保留林雹古厝。

(中時 )