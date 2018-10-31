中選會推3影片宣導「公投18就開始」 陳英鈐入鏡當陳教授

2018年10月31日 21:46 中時 楊佳穎

中選會推出3部影片宣導「公投18就開始」。（翻攝中選會影片）

為鼓勵年滿18歲的年輕人於11月24日投公投，中選會推出「11月24日非投不可」、「18歲的各種同學」及「公投18就開始」三支影片：其中，中選會主委陳英鈐更親自入鏡，在影片中客串教授，提醒大家18歲可以參加公投，以及投票的「五不四要」規則。

中選會指出，「11月24日 非投不可」影片中，特別請校園偶像簡廷芮擔任代言人，簡曾演出電影我的少女時代校花陶敏敏，也代言教育部校園運動大使；而在片中，簡廷芮伊先喊出「青年報到」，一群年輕人快閃現身，她接著提醒18歲以上國民有公民投票權，20歲以上國民有選舉權。

另外，「各種同學」為網路上人氣很旺的網紅，由一謙等幾位同學們自拍自演課堂上各種趣事；而這部「18歲的各種同學」影片中，陳英鈐也特別客串演出「陳教授」，提醒「18歲可以參加公投」，同學們對於投票的「五不四要」也朗朗上口，包含不可帶手機及攝影器材、不可撕毀或攜出選票和公投票、不可蓋私章或按指印圈選、不可將異物投入票匭及不可出示選票及公投票等「五不」。

「四要」則為要帶身分證、印章及投票通知單、要用投票所提供的圈選工具、18歲以上國民要記得11月24日參加公投、20歲以上國民要記得11月24日參加地方公職人員選舉和公投。

中選會表示，將與教育部合作，將影片提供給全國各大專院校，盼能在學校及系所網站、校內活動加強宣導18歲以上國民有公民投票權；另外，中選會此次也設計一款「18不禁」海報，同步寄到大專院校張貼，盼讓「公投18就開始」成為校園流行話語。

(中時 )