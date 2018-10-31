弦樂優雅如歐陸之聲 NSO台灣之音征服美樂迷

2018年10月31日 20:48 中時 趙靜瑜

以台灣原住民素材出發的金希文《跳舞歌》作為生猛的開始，用蕭泰然《福爾摩沙的天使》作為安可曲溫暖收尾，中間大菜李斯特《第一號鋼琴協奏曲》加上法系德布西、拉威爾樂作，國家交響樂團二度展開美國巡演，美西時間30日晚上受邀在加州橘郡塞格斯仲表演藝術中心演出，表現出色，結束時幾乎全數觀眾起立鼓掌，為這次美巡寫下了美好的開始。

昨晚現場樂迷超過八成，七成以上都是西方人，資深樂評人林衡哲表示，NSO的表現可圈可點，非常過癮，「現場居然金頭髮的比黑頭髮的多，這表示國家交響樂團已經逐漸走建立起自己的知名度。」加州《Classical Voice》樂評人Truman Wang表示，國家交響樂團的弦樂表現出色，管樂實力也不容忽視。」當地太平洋交響樂團總裁約翰(John Forsyte)表示他是第一次聆聽，「我覺得樂團音色漂亮，偏暗，很像德國中部的聲響，弦樂聲音非常美。」

還來不及調整時差，國家交響樂團抵達不到24小時，隨即展開演出，音樂會由音樂總監呂紹嘉領軍，上半場以台灣作曲家金希文的作品《跳舞歌》揭幕，鋼琴家史蒂芬．賀夫與樂團合作李斯特《第一號鋼琴協奏曲》接續，兩首樂作雖短但深具爆發力；下半場以德布西《海》和拉威爾《達芙尼與克羅伊》第二號組曲向美國樂迷展現了NSO音色的濃淡堆疊，呂紹嘉化身音樂魔法師，手中一揮以細膩多變的層層音浪向樂迷捲來，包圍，感染力十足。

國家交響樂團美西時間31日將在聖地牙哥科普萊交響音樂廳演出，之後將巡演西雅圖華盛頓大學明尼表演藝術中心，均由鋼琴家史蒂芬．賀夫與樂團共演。舊金山戴維斯交響樂音樂廳演出則由我國柴可夫斯基小提琴大賽銀獎得主曾宇謙擔任獨奏家，與樂團合作巴伯《小提琴協奏曲》。除了音樂會之外，樂團也安排了與當地樂壇的室內樂演出交流、大師班以及論壇，不但聯繫與當地僑胞的情感，也透過各種方式讓美國當地樂迷感受樂團的實力，行銷台灣。

(中時 )