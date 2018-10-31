弦樂優雅如歐陸之聲 NSO台灣之音征服美樂迷

由音樂總監呂紹嘉領軍，國家交響樂團美巡首站表現出色。(國家交響樂團提供)

友善列印
中時

以台灣原住民素材出發的金希文《跳舞歌》作為生猛的開始，用蕭泰然《福爾摩沙的天使》作為安可曲溫暖收尾，中間大菜李斯特《第一號鋼琴協奏曲》加上法系德布西、拉威爾樂作，國家交響樂團二度展開美國巡演，美西時間30日晚上受邀在加州橘郡塞格斯仲表演藝術中心演出，表現出色，結束時幾乎全數觀眾起立鼓掌，為這次美巡寫下了美好的開始。

昨晚現場樂迷超過八成，七成以上都是西方人，資深樂評人林衡哲表示，NSO的表現可圈可點，非常過癮，「現場居然金頭髮的比黑頭髮的多，這表示國家交響樂團已經逐漸走建立起自己的知名度。」加州《Classical Voice》樂評人Truman Wang表示，國家交響樂團的弦樂表現出色，管樂實力也不容忽視。」當地太平洋交響樂團總裁約翰(John Forsyte)表示他是第一次聆聽，「我覺得樂團音色漂亮，偏暗，很像德國中部的聲響，弦樂聲音非常美。」

還來不及調整時差，國家交響樂團抵達不到24小時，隨即展開演出，音樂會由音樂總監呂紹嘉領軍，上半場以台灣作曲家金希文的作品《跳舞歌》揭幕，鋼琴家史蒂芬．賀夫與樂團合作李斯特《第一號鋼琴協奏曲》接續，兩首樂作雖短但深具爆發力；下半場以德布西《海》和拉威爾《達芙尼與克羅伊》第二號組曲向美國樂迷展現了NSO音色的濃淡堆疊，呂紹嘉化身音樂魔法師，手中一揮以細膩多變的層層音浪向樂迷捲來，包圍，感染力十足。

國家交響樂團美西時間31日將在聖地牙哥科普萊交響音樂廳演出，之後將巡演西雅圖華盛頓大學明尼表演藝術中心，均由鋼琴家史蒂芬．賀夫與樂團共演。舊金山戴維斯交響樂音樂廳演出則由我國柴可夫斯基小提琴大賽銀獎得主曾宇謙擔任獨奏家，與樂團合作巴伯《小提琴協奏曲》。除了音樂會之外，樂團也安排了與當地樂壇的室內樂演出交流、大師班以及論壇，不但聯繫與當地僑胞的情感，也透過各種方式讓美國當地樂迷感受樂團的實力，行銷台灣。

(中時 )

他大背包掛牌寫4字曝心聲 當過兵… 家登精密工業獻愛 捐贈三峽消防…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。