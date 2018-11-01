派出所領養小黑犬「OREO」 成山上區人氣警犬

新化分局山上派出所領養一隻台灣土狗，取名為「OREO」；現在已經2歲，成長健康茁壯。（李其樺攝）

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新化分局山上派出所領養一隻台灣土狗，取名為「OREO」；現在已經2歲，成長健康茁壯。（李其樺攝）

新化分局山上派出所領養一隻台灣土狗，取名「OREO」；現在已經2歲，如今成長健康茁壯，無論派出所警員還是民眾洽公，都會搖尾巴相迎，同時擔任警衛看守所腳色，成為派出所人氣警犬。

山上派出所警員表示，台南市警局長黃宗仁當時鼓勵各分局派出所領養流浪犬，2年前山上派出所就從收容所領養一隻剛出生的台灣土狗，取名「OREO」，並飼養在派出所，每月警局給予派出所飼料費等補助。

經過派出所警員2年來的悉心照顧，OREO成長茁壯，警員說，OREO只要看到警員來上班，就會搖尾巴相迎；如果有客人來訪，也會主動親熱上前討摸，頗得派出所警員和附近居民喜愛。

OREO除了是山上派出所的寵物犬，也是一隻經過訓練的警犬，尤其會分辨好人壞人，只要有可疑陌生人士上門便會吠叫警戒；有時OREO還會主動跟著警員出門「巡邏」，警員騎摩托車出巡，OREO便在後面奔跑跟隨，讓很多居民看到都覺得印象深刻。

山上派出所所長黃志成表示，OREO個性親人討喜，平日協助警員值勤，也和洽公居民互動，堪稱一隻模範警犬，有OREO在派出所，對同仁執勤氣氛也有助益。

(中時 )

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