家登精密工業獻愛 捐贈三峽消防分隊災情勘查車

家登精密工業股份有限公司董事長邱銘乾，捐贈三峽消防分隊災勘車一輛，並於今日舉辦贈車儀式。（許哲瑗翻攝）

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家登精密工業股份有限公司董事長邱銘乾，捐贈三峽消防分隊災勘車一輛，並於今日舉辦贈車儀式。（許哲瑗翻攝）
家登精密工業股份有限公司董事長邱銘乾，捐贈三峽消防分隊災勘車一輛，並於今日舉辦贈車儀式。（許哲瑗翻攝）

家登精密工業股份有限公司為提倡社會公益，秉持回饋鄉里的理念，董事長邱銘乾特別捐贈災情勘查車一輛予新北市政府消防局三峽消防分隊，於今日舉辦的「國際獅子會300B2區第一專區第二分區三峽國際獅子會46周年慶暨授證典禮」中舉行贈車儀式。

三峽消防分隊轄區遼闊，山難搜救與水域事故案件時有所聞，為有效延伸救災效能，節省時效，仍需有性能良好之車輛來輔助，使市民生命財產獲得更大的保障。有鑑於此，家登精密工業股份有限公司董事長邱銘乾特別捐贈災勘車一輛，期盼能提升消防搶救效能。

邱銘乾出生於礦工家庭，自幼事母至孝，父親在礦災中過世後，為了分擔家計，在創業之前都是半工半讀完成學業，至今創業20年，公司事業已經跨足半導體耗材、自動化設備及汽車業等多重領域，主要客戶遍及台灣、中國及國際半導體大廠。

邱銘乾表示，人生沒有下次，事業有成後，一直思考著如何投身公益，推動社會服務，某日在家聽見消防車鳴笛呼嘯而過，並且輾轉得知三峽分隊的災情勘查車已達10年使用年限，秉持著「回饋鄉里、造福鄉梓」之精神，捐贈一輛配備完善的災情勘查車，希冀提供救災人員高品質救災效能！

(中時 )

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