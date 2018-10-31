「富察皇后」秦嵐又偷縫禮服 原衣服曝光辣開岔到肚臍

秦嵐最近分別以黑、白兩套禮服現身。（圖／取自秦嵐工作室微博）

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中時電子報
秦嵐過去被爆料會自己修補衣服。（圖／取自娛樂有飯微博）
網友發現黑色禮服原貌深V幾乎開到肚臍。（圖／取自娛樂有飯微博）
網友討論秦嵐又偷縫補衣服。（圖／取自娛樂有飯微博）

37歲大陸女星秦嵐近來因《延禧攻略》中「富察皇后」一角走紅，溫柔婉約的形象被劇迷形容是「白月光」，私下的她也被挖出個性保守、不會罵人。先前網上曝光一組她嫌衣服深V開太低，自己當眾縫禮服的照片，近日網友再度發現秦嵐出席活動時又偷偷修補禮服了，跟外國模特兒穿同一件禮服相比，秦嵐版本的禮服果真保守不少。

秦嵐近來今戲劇人氣翻漲，活動邀約也變多，明天將從洛杉磯抵達台灣的她，先前被發現在香港站台時，一襲深V黑色禮服胸前有縫補痕跡，不久工作人員證實是秦嵐親自補了衣服，為避免走光也擔心自己穿不慣過度暴露的衣服，可見秦嵐私底下傳統、端莊自持性格。

「娛樂有飯」微博今則PO文，爆料秦嵐最近分別以兩套黑、白禮服現身，雖看似尺度大突破，但與外國模特兒所拍照片一比較，可見禮服的原貌深V開的更低，黑色那套甚至開岔快開到肚臍，引發網友議論，打趣說：「進了娛樂圈的裁縫」、「可能我姐姐帶縫紉機出國了」、「端莊自持的白月光沒錯了，可愛的秦小嵐」。

(中時電子報)

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