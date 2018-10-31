韓國瑜：對於韓流戒慎恐懼 民眾吶喊謹記在心

2018年10月31日 20:44 中時電子報 陳儷方 、中時 陳信翰 、中時

【LIVE】韓流又讓場內爆滿！韓國瑜與北漂青年座談會第二天！

韓國瑜今（31）日晚間舉辦第2場北漂青年座談會，在餐敘之前接受媒體聯訪時指出，對於這股「韓流」，他內心謹慎戒懼，有朝一日自己做得不好，洪水來就翻了。但為什麼這多麼民眾出來？為什麼這麼多吶喊，才是要謹記在心的，「我內心沒有喜悅，還滿沉重的。」

媒體問，還會有幾場座談？韓國瑜表示，新竹一帶有很多高雄的子弟科學園區上班，他們希望在那邊辦一場，就怕時間不夠，能夠有多餘的時間的話，很願意跟北漂的年輕朋友交換意見，透過交換意見，讓從事政治活動的人可以了解，外漂的青年在想什麼。

韓國瑜並且指出，年輕人的意見一定會納入執政的重中之重，3、40年前很多人漂到高雄，因為當時高雄很富裕，錢淹肚臍，澎湖、屏東、嘉義的青年都往高雄跑。但現在高雄經濟差，導致高雄青年往外漂，將來有機會執政，會對高雄市外漂的子弟加大力度，讓他們回到高雄。

至於北漂青年的哪些意見讓他特別有感？韓國瑜表示，有一位教育學程的老師提醒要注意課綱，這是他之前沒有注意到的。韓也說，他決心實施國際化的中英語雙語教育，這位老師講的話，對他有提醒作用。其他的交通建設，也會特別重視它。

媒體問對於勞工權益的保障有何看法？韓國瑜說，高雄大水庫的水已不夠，水龍頭的水就流不出去，高雄就業機會高，投資者多的話，薪水自動浮上來，這是先生雞還是先生蛋的問題；是企業賺錢困難使勞工薪水降？還是因為不景氣，使得大家賺錢薄利，壓縮到勞工？他也強調，不會用行政命令強拉勞工的薪水，當老闆賺不到錢，勞工的保障在哪？因此要趕快讓高雄經濟體質改善。如何快速建立高雄經濟的發展，增加更多的投資者，勞工的收入才會提高，「我堅信此道理。」

對於現在括起「韓流」看法？韓國瑜說，水能載舟，亦能覆舟，大家給的鼓勵，在他內心是謹慎戒懼的，有朝一日自己做得不好，洪水來就翻了，色即是空空即是色。但要思考的是，現在為什麼這多麼民眾出來？為什麼有這麼多的吶喊，這才是要謹記在心的，「我內心沒有喜悅，其實還滿沉重的」。

(中時電子報)