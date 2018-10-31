楊千霈被愛女狂吸奶 反應讓人驚呆

2018年10月31日 20:34 中時 洪秀瑛

楊千霈和女兒「娃寶」入鏡。（《嬰兒與母親》雜誌提供）

楊千霈接受雜誌訪問，談到剛生完女兒「娃寶」的第一天就有初乳，哺乳方面雖是「天賦異稟」，但她的奶量不算「乳牛等級」，為了給娃寶最好的母乳營養，她不敢鬆懈，每天把月子餐吃光光，也多喝黑豆水、黑麥汁、花生燉湯等，親餵到娃寶5個多月才停下來。

餵母乳過程令許多媽咪苦不堪言，楊千霈回憶被娃寶吸乳頭卻十分陶醉：「很舒服耶，好喜歡被她吸吮，是一種身心靈的舒服，感覺跟她很有連結。」但塞奶過程讓她崩潰，整個胸部塞到不管躺著、坐著、站著都痛，只好試著先冰敷再讓女兒吸。

她說坐月子期間，情緒易波動，看了社會新聞會有很多聯想，「像女兒睡覺叫不醒，會以為昏睡或生病，女兒一哭，心揪成一團。」她個性逞強，連老公想幫忙洗奶瓶，她也不信任，搞得自己有如被害妄想症，「那段期間常常深夜自己偷偷躲起來大哭，不讓家人看到，後來才知道是產後憂鬱」。

對於娃寶愛哭、討抱個性，楊千霈常覺得不忍，只要她一哭就立刻獻上擁抱，但先生育兒觀念較冷靜，會認為「她就是要討抱，為何要順著她呢？」此外，娃寶6個多月大第一次感冒，吃了幾口藥粉就開始全身起紅疹，楊千霈急如熱鍋上的螞蟻，到處打電話詢問醫師看藥單，反觀先生一直很鎮定，還安慰她觀察一下一會兒就會好，最後發現是女兒對藥中的酵素過敏。兩人個性互補，育兒路上更有默契。

同是台大畢業的夫妻倆，一個唸戲劇系，一個唸化工系、電機研究所，可說是感性與理性的結合，楊千霈婚後常問老公：「為何你都不會跟我講一些甜言蜜語呢？」沒想到他回答：「會講那些花言巧語，通常都不會做事，我都用做的。」

洪家傑的確都「用做的」，如不讓楊千霈提重物、生產時請假陪產，月子時每日至中心「陪睡」，用實際行動表達他的關心和愛，他對楊千霈說：「我都會陪在妳身邊。」這句務實的浪漫，的確抵過千言萬語。

對於教育理念，楊千霈和先生有志一同，希望娃寶能保持主動學習的心，不須讀名校，只要開心成長就好。楊千霈憶起高中聯考前，為了每週多4小時看書時間，毅然決然中斷學了十幾年的舞蹈課，雖然最後考上台大，但卻讓自己不快樂，「所以希望娃寶可以開心、無慮選擇自己的興趣！」她強調，如果時間重來一次，她絕對不會放棄跳舞。

已主持多年金馬獎紅毯的楊千霈，產後的第一個金馬獎，當然也不會缺席。「只是這次的主持工作，因同時要照顧娃寶，睡眠較少，也較為緊張。」不過主持經驗豐富的她，並不擔心，談及過去主持金馬的突發狀況，例如紅毯到場嘉賓和導播名單對不上，加上有時是電影幕後人員認不出來，這時要用臨場反應來圓場。她有信心地表示：「今年金馬獎，還是會盡量把所知的電影細節和工作人員訊息，呈現給觀眾！」

楊千霈坦言，自從當媽咪後，每天恨不得有48小時可用，尤其每天在睡4到6小時的情況下，要兼顧工作和育兒難兩全，「因為自己是很神經質的媽咪，看不到女兒會很痛苦，也會擔心她的狀況」，認為好好把娃寶教育好、讓她活得快樂、平安健康長大，是很有成就感的一件事。

(中時 )