梵克雅寶腕表展登台 用腕表說故事 超越時間的唯美浪漫

2018年10月31日 20:45 中時 陶福媛

男女模特兒分別佩戴仿自太陽系行星運轉的Midnight Planetarium男表和Lady Arpels Planetarium女表，浩瀚宇宙一手掌握，別具意義。（羅永銘攝）

梵克雅寶 （Van Cleef ＆ Arpels ）在台北101舉辦Poetry of Time時間的詩篇 高級鐘錶展。（羅永銘攝）

梵克雅寶 （Van Cleef ＆ Arpels ）在台北101舉辦Poetry of Time時間的詩篇 高級鐘錶展。（羅永銘攝）

梵克雅寶以太陽系行星運轉為靈感設計Lady Arpels Planetarium女表。（Van Cleef ＆ Arpels提供）

梵克雅寶以太陽系行星運轉為靈感設計Midnight Planetarium男表。（Van Cleef ＆ Arpels提供）

梵克雅寶高級鐘表展要價最貴的蒲公英秘密珠寶表，要價約6900萬元。（Van Cleef & Arpels提供）

梵克雅寶Lady Arpels Ballerine Enchantee腕表，裙襬即是指針，當12點時裙襬飛揚到最高點猶如蝴蝶。（Van Cleef ＆ Arpels提供）

梵克雅寶榮獲日內瓦鐘表大賞最佳女表的「戀人橋」Lady Arpels Pont des Amoureux鑽表。（Van Cleef & Arpels提供）

梵克雅寶（Van Cleef & Arpels）即起至11日在台北101四樓舉辦「時間的詩篇高級鐘表展」（Poetry of Time），把冷冰冰的機械原理放一邊，改以說故事的方式呈現50只年度最具代表性的腕表作品，就連融入高度複雜機械工藝的Planetarium星空行星儀腕表，也化身縮小版的浩瀚宇宙和唯美星空，讓腕表充滿了浪漫詩意，不再冰冷無趣。

★Planetarium男女腕表 宇宙星空一手掌握

四年前梵克雅寶以太陽系行星運轉為靈感設計Midnight Planetarium男表，以不同顏色的寶石象徵水星、金星、火星、木星、土星和地球，各自依軌道周期圍繞著正中央的太陽運轉，震驚表壇。

今年梵克雅寶乘勝推出Lady Arpels Planetarium女表，添加了月相功能，在綠松石的地球旁增加一顆象徵月球的鑽石，月亮圍繞著地球運轉，更添詩意。

★用腕表說故事 停留美好時光

梵克雅寶是個擅長說故事的品牌，一款榮獲日內瓦鐘表大賞最佳女表的「戀人橋」（Lady Arpels Pont des Amoureux）鑽表，男女主角從橋的兩端緩步前進，在中午和午夜時分會接吻，十分浪漫。另一款「芭蕾舞伶」（Lady Arpels Ballerine Enchantee）腕表，裙襬即是指針，當12點時裙襬飛到最高點，化為美麗的蝴蝶。

而展覽的主視覺「精靈」（Lady Arpels Feerie）珠寶表，精靈手中的魔法棒會隨著時間揮舞轉動，彷彿時時刻刻都有奇妙的事發生一般，既俏皮又可愛。

★十二星座男女表，首次在台合體

以十二星座為靈感設計的星座系列，有Midnight Zodiac Lumineux男表和Lady Arpels Zodiac Lumineux女

表，兩組全套共有24只首度在台合體，表盤上的點點星光是機械發電的LED燈，按壓時會發光。

梵克雅寶的珠寶表向來深受VIP喜愛，包括整支表鑲滿鑽石的花朵鑽表、紅寶石蝴蝶結神秘腕表等，其中最貴的作品是一只蒲公英神秘珠寶表，要價約6900萬元。

(中時 )