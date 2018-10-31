梵克雅寶台灣區董事總經理劉大玲 用故事打動人心

2018年10月31日 20:45 中時 陶福媛

梵克雅寶榮獲日內瓦鐘表大賞最佳女表的「戀人橋」Lady

梵克雅寶（Van Cleef & Arpels）近來接連在台舉辦多場藝術活動，從去年的胸針展、贊助芭蕾舞劇，到即起登場的「時間的詩篇高級鐘表展」（Poetry of Time），展現了不同於其他珠寶品牌的企圖心。負責策畫一連串藝文活動的台灣區董事總經理劉大玲露出神秘的一笑：「因為，梵克雅寶是個會說故事的品牌！」

以這回來台展出的50支高級腕表為例，每支腕表設計機巧，背後都有個唯美浪漫的故事。其中劉大玲最喜歡「戀人橋」腕表，代表「分針」的男主角和代表「時針」的女主角分別從橋的兩端前進，12點時男女主角接吻，隨後逆跳彈開，十分可愛。

「有位VIP不想讓男女主角分開，希望他們Kiss Forever（永遠接吻），要我們把時間固定在12點，讓時間永遠暫停。」劉大玲笑說，「透過這支手表，VIP也創造了屬於她的浪漫故事。」

劉大玲指出，其他鐘表品牌總愛強調高複雜功能的製表技術，標榜三問表如何噹噹作響，陀飛輪又是如何運轉，但梵克雅寶腕表早已不是計時工具，而是一件藝術品，就像讓「戀人橋」腕表時間暫停一般，時間早已不重要了。

正因為梵克雅寶腕表擁有說故事的魅力，劉大玲接手董事總經理以來，銷售業績每年呈兩位數字穩定成長，早期以高價保值的珠寶表為銷售主力，但近幾年有設計感和藝術品味的腕表買氣迅速成長，正是拜梵克雅寶會說故事之賜。

(中時 )