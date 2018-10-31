陸客遊庫蘇古爾湖失蹤 陸駐蒙使館呼籲：謹慎前往無人區

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旺報
賴志昶

蒙古國近日傳出有2名陸客在旅遊期間失聯，疑似是進入庫蘇古爾湖附近無人區探險，目前搜救行動仍在進行當中。大陸駐蒙古國大使館31日呼籲，蒙古自然風光優美，但地廣人稀。遊客應注意人身安全，謹慎前往無人區。

大陸駐蒙大使館指出，大使館在得知消息後，立即啟動應急措施，第一時間同蒙方有關部門溝通，通動蒙方當局全力展開搜救工作。目前，搜救工作仍在進行之中。

大陸駐蒙大使館表示，客出行前應充分了解安全風險，建議選擇信譽高、服務好的旅行社，通過正規管道預訂住宿、餐飲服務，戶外活動盡量結伴而行，不追尋刺激、盲目探險，謹慎前往無人區。

大陸駐蒙大使館提醒，跟團遊客請勿在牧區單獨行動，避免與團隊失去聯繫；自駕游客行前應檢查車況，並備好汽油、備胎、食物和飲用水，盡量多車同行，提前準備對講機和衛星電話，務必保持通訊暢通，以免被困。

大陸駐蒙大使館呼籲，旅客密切關注大使館網站相關訊息，了解蒙古天氣、衛生、交通和社會治安等情況，如遇惡劣天氣或身體不適，切勿冒險出行。

最後，大陸駐蒙大使館強調，旅客請勿隨身攜帶大量現金，不要在飯店房間存放貴重物品，乘車、參觀、購物時避免人包分離，盡量避免夜間外出；如遇盜搶，應保持冷靜，避免與劫匪爭執或發生肢體衝突導致自身受傷，在確認自身無安全威脅後立即報警，同時可聯繫大使館尋求幫助。

(旺報 )

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