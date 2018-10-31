一週三度髮夾彎！ 觀光局暖冬補助納入宜蘭三鄉鎮

2018年10月31日 20:57 中時 王思慧

一週三度髮夾彎！交通部觀光局29日宣布「前進宜花東‧高屏暖冬遊」補助方案，因普悠瑪事故及立委要求下多納入宜蘭縣，但排除宜蘭、頭城、礁溪；據悉立委立刻向高層反應，要求納入三鄉鎮市，但觀光局今（31）日下午原本澄清方案不變，沒想到在傍晚時，觀光局髮夾彎改口宜蘭三鄉鎮市有納入補助方案。

原本暖冬遊補助，是要補助銀髮族，原名為「東南部暖冬樂齡專案住宿優惠」，卻遇上普悠瑪事故，在立委陳歐珀要求下，硬是把宜蘭納入，名稱也改成「前進宜花東‧高屏暖冬遊」，卻把宜蘭、頭城、礁溪排除。

方案推出後，立委及當地業者抗議，要求將宜蘭全納入補助範圍，陳歐珀爭取後，30日於宜蘭開記者會，表示觀光局轉彎同意補助範圍涵蓋宜蘭縣。但事實上陳歐珀是跟政府高層溝通，跳過觀光局，因此，觀光局今日原先不知道此事。

今日下午約2時30分，觀光局發布新聞稿澄清補助方案不變，表示並未與宜蘭縣政府研商，頭城、礁溪及宜蘭等三鄉鎮市沒有納入補助，已研訂相關行銷措施，將另案辦理有助提升宜蘭觀光產業作為。

事隔不到4小時，觀光局卻在傍晚約5時30分，觀光局再發布新聞稿轉彎，指該三鄉鎮市對於觀光產業活絡確實有實際需求，該三鄉鎮市「併案納入辦理」，有助於提升宜蘭地區觀光產業。據了解，下午觀光局發出澄清稿後，有立委直接找上總統府，要求觀光局「更正」髮夾彎補助納入三鄉鎮市。

對此，觀光局業務組長劉士銘表示，因東北角暨宜蘭海岸國家風景區管理處有活絡觀光的實際需求，加上觀光業者期待，相信該補助方案可帶動當地觀光產業。

(中時 )