黃偉哲市場拜票 催生觀旅新經濟

民進黨台南市長候選人黃偉哲與市議員林宜瑾、陳秋萍及議員候選人陳世霖、陳宗明等人，一同前往永康區尚青黃昏市場掃街拜票。（黃偉哲團隊提供）

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民進黨台南市長候選人黃偉哲31日與市議員林宜瑾、陳秋萍及議員候選人陳世霖、陳宗明等人，一同前往永康區尚青黃昏市場掃街拜票。黃偉哲表示，傳統市場能買到最新鮮、品質最好且最便宜的生鮮食材及美食料理，未來會持續投入資源改善市場環境，多管齊下讓市民在傳統市場中安心消費、舒適消費。

黃偉哲表示，尚青市場鄰近永康砲校，未來砲校遷建後，包含新總圖書館、15公頃綠廊公園、南北向康橋大道、商業區和住宅區開發等，配合台南都會北外環道新建接通平面及高快速交通網，將吸引大量人口移入，尚青市場和台南高工，也將服務愈來愈多的人口，永康飛速發展前景可期。

黃偉哲指出，11月18日下營公有市場即將啟用，屆時能讓市民朋友在乾淨明亮的市場空間，採買最有名的下營鵝肉；此外，包含安平、新營及玉井等公有市場等，也已編列預算優先改善硬體，希望透過一點一滴的積累，讓台南變得更好，也讓市民過得更好。

黃偉哲還認為，要打造台南食安品牌，必須做到無微不至、無所不在，除推動生態農業、產銷履歷，傳統市場也是食安把關的重要環節，未來將加強衛生稽查，讓市民買得安心，讓攤商賣得開心。

黃偉哲說，中西區有10座公有市場，密度全市最高，加上中西區是本是觀光重鎮之一，未來將指定示範市場，推動無現金化的文創新市集，於確保攤商權益的前提下，讓「文創新力」進駐傳統市場，並建構「無現金交易」環境，讓市場整體空間清新、明亮且衛生，成為「在地人愛買、觀光客必遊」的傳統市場，催生觀旅新經濟。

(中時 )

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