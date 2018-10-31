南北韓明起停止陸海空敵對行為

2018年10月31日 21:49 中時 孫昌國

南韓國國防部31日表示，韓朝軍隊將從11月1日零時起，停止雙方在地面、海上、空中的一切敵對行動。

韓聯社引述南韓國防部指出，將嚴格落實《9•19軍事協議》，停止在軍事分界線（MDL）一帶的炮兵射擊訓練、團級以上野外機動演習，劃設不同機型禁飛區，停止在東部和西部海域緩衝區進行火炮射擊、海上機動訓練。

南韓國防部介紹，韓軍為此對距離軍事分界線不到5公里的炮兵射擊訓練場和團級部隊以上野外機動演習計畫及考評辦法進行了調整，封閉東西部海域緩衝區艦炮和海岸炮的炮口和延坪島、白翎島的海岸炮陣地。國防部還發出“給飛行員通知”，向國內外通告禁飛區，並調整韓美空軍訓練空域。

南韓國防部表示，聯合國軍司令部在多個場合屢次表明支持《9•19軍事協議》所規定的停止敵對行動措施的立場。韓軍將同聯合國軍司令部、駐韓美軍保持密切合作，為了認真落實軍事協定而努力。

報導表示，在第10次韓朝將軍級軍事會談上朝方也正式表明，自11月1日零時起徹底落實和遵守軍事協議中的停止敵對行為措施。最近朝鮮封閉西部海域海岸火炮陣地，由此判斷朝鮮將積極落實軍事協議的停止敵對行為措施。

國防部指出，南韓軍隊將在11月1日後檢查朝鮮在軍事分界線一帶訓練動向、是否落實在東部和西部海域緩衝區相關協議、是否遵守禁飛區協議等。

(中時 )